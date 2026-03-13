F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta? Antrenman, sıralama ve ana yarışın ne zaman düzenleneceği belli oldu

Dünyanın en popüler motor sporu olan F1'de yeni sezon başladı. İlk yarış geçtiğimiz hafta Avustralya GP'de gerçekleştirildi. Avustralya GP'de Mercedes pilotları George Russel ve Kimi Antonelli ilk iki sırada yer alırken, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton 3. ve 4. sırada yarışı tamamladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Lando Norris ise 5. sırada yarışı bitirdi. Bu hafta ise F1 Çin'e gidiyor. F1 2026 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Çin'de gerçekleştirilecek. Peki F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta?

F1 ÇİN GP HANGİ KANALDA?

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Çin GP açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F1 2026 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışları beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.

F1 ÇİN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5.451 kilometre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Çin GP'de ilk antrenman seansı bugün saat 06.30'da gerçekleştirildi. Antrenman seansının ardından ise saat 10.30'da sprint sıralama yarışı yapıldı. F1 Çin GP'nin sprint yarışı, sıralama yarışı ve ana yarışının takvimi ise şöyle:

14 Mart 2026 Cumartesi

06.00 | Sprint Yarışı

10.00 | Sıralama Turu

15 Mart 2026 Pazar

10.00 | F1 Çin GP

F1 2026 DÜNYA ŞAMPİYONASI YARIŞ TAKVİMİ



13-15 Mart Çin Şanghay

27-29 Mart Japonya Suzuka

10-12 Nisan Bahreyn Sakhir

17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde

1-3 Mayıs ABD Miami

22-24 Mayıs Kanada Montreal

5-7 ​​Haziran Monako Monako

12-14 Haziran İspanya Barselona

26-28 Haziran Avusturya Spielberg

3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps

24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte

21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort

4-6 Eylül İtalya Monza

11-13 Eylül İspanya Madrid

25-27 Eylül Azerbaycan Bakü

9-11 Ekim Singapur Singapur

23-25 Ekim ABD Austin

30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City

6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo

19-21 Kasım ABD Las Vegas

27-29 Kasım Katar Lusail

4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina