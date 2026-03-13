F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta? Antrenman, sıralama ve ana yarışın ne zaman düzenleneceği belli oldu

Kategoriler
Dünyanın en popüler motor sporu olan F1'de yeni sezon başladı. İlk yarış geçtiğimiz hafta Avustralya GP'de gerçekleştirildi. Avustralya GP'de Mercedes pilotları George Russel ve Kimi Antonelli ilk iki sırada yer alırken, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton 3. ve 4. sırada yarışı tamamladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Lando Norris ise 5. sırada yarışı bitirdi. Bu hafta ise F1 Çin'e gidiyor. F1 2026 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Çin'de gerçekleştirilecek. Peki F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta?
Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Çin GP açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F1 2026 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışları beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.
5.451 kilometre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Çin GP'de ilk antrenman seansı bugün saat 06.30'da gerçekleştirildi. Antrenman seansının ardından ise saat 10.30'da sprint sıralama yarışı yapıldı. F1 Çin GP'nin sprint yarışı, sıralama yarışı ve ana yarışının takvimi ise şöyle:
14 Mart 2026 Cumartesi
06.00 | Sprint Yarışı
10.00 | Sıralama Turu
15 Mart 2026 Pazar
10.00 | F1 Çin GP
13-15 Mart Çin Şanghay
27-29 Mart Japonya Suzuka
10-12 Nisan Bahreyn Sakhir
17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde
1-3 Mayıs ABD Miami
22-24 Mayıs Kanada Montreal
5-7 Haziran Monako Monako
12-14 Haziran İspanya Barselona
26-28 Haziran Avusturya Spielberg
3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps
24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte
21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort
4-6 Eylül İtalya Monza
11-13 Eylül İspanya Madrid
25-27 Eylül Azerbaycan Bakü
9-11 Ekim Singapur Singapur
23-25 Ekim ABD Austin
30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City
6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo
19-21 Kasım ABD Las Vegas
27-29 Kasım Katar Lusail
4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina