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F1 Imola 2024 sıralama turları bugün saat 17.00'da yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 14:12 - Güncelleme : 18 May 2024 14:32
F1 Imola 2024 sıralama turları bugün saat 17.00&#039;da yapılacak

Sporseverler tarafından F1 Imola 2024 sıralama turları ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Emilia Romagna GP sıralama turlarının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışına İtalya ev sahipliği yapıyor.

Autodrome Enzo e Dino Ferrari pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.

F1 Imola 2024 sıralama turları bugün saat 17.00'da yapılacak - 1. Resim

İtalya'nın Imola kentinde düzenlenen F1 Emilia Romagna GP sıralama turları bugün saat Türkiye saati ile 17.00'da yapılacak.

F1 Dünya Şampiyonası 2024'ün bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS'TA yayınlanıyor.

F1 Imola 2024 sıralama turları bugün saat 17.00'da yapılacak - 2. Resim

Şampiyona kapsamında ilk altı yarışın galipleri ise şöyle:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull 

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull 

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull 

Çin GP - Max Verstappen - Red Bull 

Miami GP - Lando Norris - McLaren

Kaynak: TGRT Haber
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