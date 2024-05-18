F1 Imola 2024 sıralama turları bugün saat 17.00'da yapılacak

18 May 2024 14:12 - Güncelleme : 18 May 2024 14:32

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışına İtalya ev sahipliği yapıyor.

Autodrome Enzo e Dino Ferrari pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.

İtalya'nın Imola kentinde düzenlenen F1 Emilia Romagna GP sıralama turları bugün saat Türkiye saati ile 17.00'da yapılacak.

F1 Dünya Şampiyonası 2024'ün bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS'TA yayınlanıyor.

Şampiyona kapsamında ilk altı yarışın galipleri ise şöyle:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull

Çin GP - Max Verstappen - Red Bull

Miami GP - Lando Norris - McLaren