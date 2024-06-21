F1 İspanya GP için geri sayım başladı! Sıralama turları ve ana yarışı bu hafta sonu başlıyor
F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın onuncu yarışı bu yıl İspanya'da düzenleniyor. Sıralama turları ve ana yarış ise bu hafta sonu yapılacak.
Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşların favorilerinden olan Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası bu hafta İspanya'da devam ediyor.
4 bin 657 km uzunluğundaki Circuit De Barcelona-Catalunya pistinde düzenlenecek olan ana yarışın ve sıralama turlarının ne zaman yapılacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.
F1 İSPANYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen F1 İspanya GP sıralama turları 22 Haziran saat 17.00'da düzenlenecek.
F1 İSPANYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sıralama turlarının ardından F1 İspanya GP ise 23 Haziran Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
F1 HANGİ KANALDA?
F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyor.
Bu hafta oynanacak olan İspanya GP, beIN SPORTS 4 kanalında canlı olarak verilecek.
2023 YILINDA F1 İSPANYA GP'Yİ KİM KAZANDI
2016 yılından bu zamana kadar F1 İspanya GP'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton kazanıyor.
Yıllara göre şampiyonluklar ise şöyle:
2016 - Max Verstappen
2017- Lewis Hamilton
2018 - Lewis Hamilton
2019 - Lewis Hamilton
2020 - Lewis Hamilton
2021 - Lewis Hamilton
2022 - Max Verstappen
2023 - Max Verstappen
F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU
Pilotların puan durumu:
- Max Verstappen - 169
- C. Leclerc - 138
- L. Norris - 113
- C. Sainz Jr. - 108
- S. Perez - 107
- O. Piastri - 71
- G. Russel - 54
- L. Hamilton - 42
- F. Alonso - 33
- Y. Tsunoda - 19
- L. Stroll - 11
- O. Bearman - 6
- N. Hülkenberg - 6
- D. Ricciardio - 5
- A. Albon - 2
- E. Ocon - 1
- K. Magnussen - 1
- P. Gasly - 1
- C. Guanyu - 0
- V. Bottas - 0
- L. Sargeant - 0
Takımların puan durumu:
- Red Bull - 276
- Ferrari - 252
- McLaren - 184
- Mercedes - 96
- Aston Martin - 44
- RB - 24
- Haas - 7
- Williams - 2
- Alpine F1 - 2
- Kick Sauber - 0
F1 2024 İLK 9 YARIŞIN KAZAN PİLOTLARI
- Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull
- Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull
- Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari
- Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull
- Çin GP - Max Verstappen - Red Bull
- Miami GP - Lando Norris - McLaren
- Emilia Romagna GP - Max Verstappen - Red Bull
- Monako GP - Charles Leclerc - Ferrari
- Kanada GP - Max Verstappen - Red Bull