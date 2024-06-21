F1 İspanya GP için geri sayım başladı! Sıralama turları ve ana yarışı bu hafta sonu başlıyor

21 Haziran 2024 16:38 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:16

Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşların favorilerinden olan Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası bu hafta İspanya'da devam ediyor.

4 bin 657 km uzunluğundaki Circuit De Barcelona-Catalunya pistinde düzenlenecek olan ana yarışın ve sıralama turlarının ne zaman yapılacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.

F1 İSPANYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen F1 İspanya GP sıralama turları 22 Haziran saat 17.00'da düzenlenecek.

F1 İSPANYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıralama turlarının ardından F1 İspanya GP ise 23 Haziran Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

F1 HANGİ KANALDA?

F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyor.

Bu hafta oynanacak olan İspanya GP, beIN SPORTS 4 kanalında canlı olarak verilecek.

2023 YILINDA F1 İSPANYA GP'Yİ KİM KAZANDI

2016 yılından bu zamana kadar F1 İspanya GP'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton kazanıyor.

Yıllara göre şampiyonluklar ise şöyle:

2016 - Max Verstappen

2017- Lewis Hamilton

2018 - Lewis Hamilton

2019 - Lewis Hamilton

2020 - Lewis Hamilton

2021 - Lewis Hamilton

2022 - Max Verstappen

2023 - Max Verstappen

F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU

Pilotların puan durumu:

Max Verstappen - 169 C. Leclerc - 138 L. Norris - 113 C. Sainz Jr. - 108 S. Perez - 107 O. Piastri - 71 G. Russel - 54 L. Hamilton - 42 F. Alonso - 33 Y. Tsunoda - 19 L. Stroll - 11 O. Bearman - 6 N. Hülkenberg - 6 D. Ricciardio - 5 A. Albon - 2 E. Ocon - 1 K. Magnussen - 1 P. Gasly - 1 C. Guanyu - 0 V. Bottas - 0 L. Sargeant - 0

Takımların puan durumu:

Red Bull - 276 Ferrari - 252 McLaren - 184 Mercedes - 96 Aston Martin - 44 RB - 24 Haas - 7 Williams - 2 Alpine F1 - 2 Kick Sauber - 0

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