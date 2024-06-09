F1 Kanada GP 9 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Circuit Gilles Villeneuve pistinde düzenlenecek

09 Haziran 2024 15:23 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:35

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı Kanada'nın sıralama turları 8 Haziran tarihinde düzenlendi.

Sıralama turlarında F1 tarihinde görülmemiş bir şey yaşandı ve Mercedes pilotu George Russel ile Red Bull'dan Max Verstappen aynı süreyi yaptı.

Ancak 1:12:000 süre ile pole pozisyonu Russsel'ın oldu.

Üçüncü sırada ise 0.021 saniye geride kalan McLaren'den Lando Noriss yer aldı.

Oscar Piastri dördüncü olurken, Daniel Riccardo beşinci ve Fernando Alanso ise altıncı oldu.

Hamilton'un 0.280 saniye geride bitirerek yedinci olduğu yarışın ilk onunu ise sırasıyla Yuki Tssunoda, Lance Stroll ve Alex Albon tamamladı.

Sıralama turlarının ardından F1 takipçileri Kanada yarışının saat kaçta olacağını merak etmeye başladı.

F1 Kanada GP 9 Haziran Pazar Günü saat 21.00'da başlayacak.

Karşılaşma Circuit Gilles Villeneuve pistinde oynanacak.

Takımların güncel puan tablosu ise şöyle: