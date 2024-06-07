F1 Kanada GP sıralama turları 8 Haziran Cumartesi saat 23.00'da düzenlenecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
07 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:55
Motor sporlarını yakından takip eden sporseverler tarafından F1 Kanada GP sıralama turları ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca 2024 Kanada GP saat kaçta ve nerede yayınlanacak konuları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı Kanada'da düzenlenecek.
Circuit Gilles Villeneuve pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman yapılacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.
İtalya'nın Imola kentinde düzenlenen F1 Kanada GP sıralama turları 8 Haziran Cumartesi saat 23.00'da düzenlenecek.
F1 Dünya Şampiyonası 2024'ün bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı ise beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.
Şampiyonanın ilk 8 yarışının galipleri ise şöyle:
- Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull
- Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull
- Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari
- Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull
- Çin GP - Max Verstappen - Red Bull
- Miami GP - Lando Norris - McLaren
- Emilia Romagna GP - Max Verstappen - Red Bull
- Monako GP - Charles Leclerc - Ferrari
Takımların aldığı puanlara bakıldığında Red Bull ve Ferrari arasındaki farkın giderek kapandığı görülüyor.
McLaren'in ise büyük bir başarı göstererek hemen arkalarından takip ediyor.
F1 Dünya Şampiyonası 2024'ün puan tablosu ise şöyle:
- Red Bull - 276
- Ferrari - 252
- McLaren - 184
- Mercedes - 96
- Aston Martin - 44
- RB - 24
- Haas - 7
- Williams - 2
- Alpine F1 - 2
- Kick Sauber - 0
Kaynak: TGRT HABER