07 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:55

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı Kanada'da düzenlenecek.

Circuit Gilles Villeneuve pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman yapılacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.

İtalya'nın Imola kentinde düzenlenen F1 Kanada GP sıralama turları 8 Haziran Cumartesi saat 23.00'da düzenlenecek.

F1 Dünya Şampiyonası 2024'ün bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı ise beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

Şampiyonanın ilk 8 yarışının galipleri ise şöyle:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull

Çin GP - Max Verstappen - Red Bull

Miami GP - Lando Norris - McLaren

Emilia Romagna GP - Max Verstappen - Red Bull

Monako GP - Charles Leclerc - Ferrari

Takımların aldığı puanlara bakıldığında Red Bull ve Ferrari arasındaki farkın giderek kapandığı görülüyor.

McLaren'in ise büyük bir başarı göstererek hemen arkalarından takip ediyor.

F1 Dünya Şampiyonası 2024'ün puan tablosu ise şöyle: