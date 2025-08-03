F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Charles Leclerc aldı

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 haftalık aranın öncesinde bugün son yarış gerçekleştirilecek. Macaristan'da yapılacak olan yarışın sıralama turları dün gerçekleştirildi.

Sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunun sahibi olurken McLaren pilotu Oscar Piastri ise ikinci sırada yer aldı.

Yarış tutkunları tarafından Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda düzenleneceği merak ediliyor.

MACARİSTAN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Macaristan'da 4 bin 381 kilometre uzunluğundaki Hangororing Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Macaristan GP bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

F1'in güncel puan durumunda ilk 5'de yer alan pilotlar şöyle:

Oscar Piastri - McLaren - 266 Lando Norris - McLaren - 250 Max Verstappen - Red Bull - 185 George Russel - Mercede - 157 Charles Leclerc - Ferrari - 139

MACARİSTAN GP HANGİ KANALDA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor.

Bu kapsamında Macaristan GP'de F1 TV ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.