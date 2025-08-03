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 | Hüseyin Bahcivan

F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Charles Leclerc aldı

Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı bugün Macaristan'da gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Yarışın detayları duyuruldu.

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F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Charles Leclerc aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:03

2025 Dünya Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 haftalık aranın öncesinde bugün son yarış gerçekleştirilecek. Macaristan'da yapılacak olan yarışın sıralama turları dün gerçekleştirildi.

Sıralama turlarında Ferrari pilotu pole pozisyonunun sahibi olurken McLaren pilotu ise ikinci sırada yer aldı.

Yarış tutkunları tarafından Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda düzenleneceği merak ediliyor.

F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Charles Leclerc aldı

MACARİSTAN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Macaristan'da 4 bin 381 kilometre uzunluğundaki Hangororing Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Macaristan GP bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

F1'in güncel puan durumunda ilk 5'de yer alan pilotlar şöyle:

  1. Oscar Piastri - McLaren - 266
  2. Lando Norris - McLaren - 250
  3. Max Verstappen - Red Bull - 185
  4. George Russel - Mercede - 157
  5. Charles Leclerc - Ferrari - 139
F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pole pozisyonu Charles Leclerc aldı

MACARİSTAN GP HANGİ KANALDA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor.

Bu kapsamında Macaristan GP'de F1 TV ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ETİKETLER
#formula 1
#oscar piastri
#charles leclerc
#F1
#Macaristan Gp
#Aktüel
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