F1 Macaristan GP sıralama turları saat kaçta, ne zaman? Macaristan GP hangi kanalda belli oldu

Dünyanın en prestijli motor sporlarının başında gelen Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta Macaristan Grand Prix'i (GP) düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Macaristan GP'nin ardından şampiyonaya 3 haftalık bir ara verilecek.

Güncel puan tablosunda McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 1. sırada yer alırken Red Bull pilotu Max Verstappen ise hemen arkalarından takibi sürdürüyor.

Vatandaşlar tarafından Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

MACARİSTNA GP SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 bin 381 kilometre uzunluğundaki Hangaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Macaristan GP'nin sıralama turları 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bütün programı ise şöyle:

1 Ağustos 2025 Cuma

14:30 | 1. Antrenman Yarışı

| 1. Antrenman Yarışı 18:00 | 2. Antrenman Yarışı

2 Ağustos 2025 Cumartesi

13:30 | 3. Antrenman Yarışı

| 3. Antrenman Yarışı 17:00 | Sıralama Turu

3 Ağustos 2025 Pazar

16:00 | Macaristan GP Ana Yarış

MACARİSTAN GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

Macaristan GP'nin sıralama turları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca Macaristan GP'nin antrenman turları ve ana yarışı da yine bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.