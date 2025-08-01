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 | Hüseyin Bahcivan

F1 Macaristan GP sıralama turları saat kaçta, ne zaman? Macaristan GP hangi kanalda belli oldu

Formula 1 bu hafta Macaristan GP ile devam ediyor. 2025 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Macaristan GP bu hafta sonu Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek. Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Macaristan GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor.

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F1 Macaristan GP sıralama turları saat kaçta, ne zaman? Macaristan GP hangi kanalda belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 12:09

Dünyanın en prestijli motor sporlarının başında gelen () 2025 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta Macaristan Grand Prix'i (GP) düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Macaristan GP'nin ardından şampiyonaya 3 haftalık bir ara verilecek.

Güncel puan tablosunda McLaren pilotları ve 1. sırada yer alırken Red Bull pilotu ise hemen arkalarından takibi sürdürüyor.

Vatandaşlar tarafından Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

F1 Macaristan GP sıralama turları saat kaçta, ne zaman? Macaristan GP hangi kanalda belli oldu

MACARİSTNA GP SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 bin 381 kilometre uzunluğundaki Hangaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Macaristan GP'nin sıralama turları 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bütün programı ise şöyle:

1 Ağustos 2025 Cuma

  • 14:30 | 1. Antrenman Yarışı
  • 18:00 | 2. Antrenman Yarışı

2 Ağustos 2025 Cumartesi

  • 13:30 | 3. Antrenman Yarışı
  • 17:00 | Sıralama Turu

3 Ağustos 2025 Pazar

  • 16:00 | Macaristan GP Ana Yarış
F1 Macaristan GP sıralama turları saat kaçta, ne zaman? Macaristan GP hangi kanalda belli oldu

MACARİSTAN GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

Macaristan GP'nin sıralama turları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca Macaristan GP'nin antrenman turları ve ana yarışı da yine bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

ETİKETLER
#max verstappen
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#F1
#Macaristan Grand Prix
#Motor Sporları
#Aktüel
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