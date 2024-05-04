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04 May 2024 20:26 - Güncelleme : 04 May 2024 20:48

F1 Miami GP 4 Mayıs Pazar günü saat 23.00'da başlayacak

Sporseverler tarafından "F1 Miami GP saat kaçta?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca hangi kanalda yapılacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
F1 Miami GP 4 Mayıs Pazar günü saat 23.00&#039;da başlayacak

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın altıncı karşılaşmasına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ev sahipliği yapacak.

Miami International Autodrome pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turları 4 Mayıs 23:00'da oynanacak

Sıralama turlarının ardından yapılacak olan F1 Miami Grand Prix (GP) ana yarışının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 

F1 Miami GP 4 Mayıs Pazar günü saat 23.00'da başlayacak - 1. Resim

F1 Miami GP yarışı 4 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

Bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışlar beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F1 Miami GP 4 Mayıs Pazar günü saat 23.00'da başlayacak - 2. Resim

2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk beş yarışının galipleri ise şunlar:

1- Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:31:44.742

2- Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:20:43.273

3- Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Scuderia Ferrari - Zaman 1:20:266.843

4- Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:54:23.566

5- Çin GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:40:52.554

Kaynak: TGRT Haber
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