F1 Miami GP 4 Mayıs Pazar günü saat 23.00'da başlayacak
Sporseverler tarafından "F1 Miami GP saat kaçta?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca hangi kanalda yapılacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın altıncı karşılaşmasına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ev sahipliği yapacak.
Miami International Autodrome pistinde oynanacak olan yarışın sıralama turları 4 Mayıs 23:00'da oynanacak
Sıralama turlarının ardından yapılacak olan F1 Miami Grand Prix (GP) ana yarışının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.
F1 Miami GP yarışı 4 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.
Bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışlar beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk beş yarışının galipleri ise şunlar:
1- Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:31:44.742
2- Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:20:43.273
3- Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Scuderia Ferrari - Zaman 1:20:266.843
4- Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:54:23.566
5- Çin GP - Max Verstappen - Red Bull Racing - Zaman 1:40:52.554