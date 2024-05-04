F1 Miami GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'da başlayacak
Formula 1'in bu hafta yeni durağı ABD oldu. Sporseverler tarafından F1 Maimi GP sıralama turları ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın bir sonraki durağı ABD oldu.
Maimi'de bulunan Maimi International Autodrome pistinde yapılacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman olacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.
F1 Maimi GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi (Bugün) Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.
F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS'ta yayınlanacak.
F1 Maimi GP ana yarışı ise 5 Mayıs Pazar günü Türkiye Saati ile 23.00'da düzenlenecek.
2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk beş yarışının galipleri ise şunlar:
Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull
Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull
Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari
Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull
Çin GP - Max Verstappen - Red Bull