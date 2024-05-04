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04 May 2024 12:32 - Güncelleme : 04 May 2024 12:51

F1 Miami GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'da başlayacak

Formula 1'in bu hafta yeni durağı ABD oldu. Sporseverler tarafından F1 Maimi GP sıralama turları ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
F1 Miami GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00&#039;da başlayacak

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın bir sonraki durağı ABD oldu.

Maimi'de bulunan Maimi International Autodrome pistinde yapılacak olan yarışın sıralama turlarının ne zaman olacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 

F1 Miami GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'da başlayacak - 1. Resim

F1 Maimi GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi (Bugün) Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

F1 Maimi GP ana yarışı ise 5 Mayıs Pazar günü Türkiye Saati ile 23.00'da düzenlenecek.

F1 Miami GP sıralama turları 4 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'da başlayacak - 2. Resim

2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk beş yarışının galipleri ise şunlar:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull 

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull 

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull 

Çin GP - Max Verstappen - Red Bull 

Kaynak: TGRT Haber
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