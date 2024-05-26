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F1 Monaco bugün saat 16.00'da oynanacak (26 Mayıs 2024)

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
26 May 2024 12:55 - Güncelleme : 26 May 2024 13:21
F1 Monaco bugün saat 16.00&#039;da oynanacak (26 Mayıs 2024)

Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Monaco saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca hangi kanalda yayınlanacak ve pole pozisyonu kimin gibi konular da merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

Formula (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışına Monako ev sahipliği yapıyor. 

Circuit de Monaco pistinde düzenlenecek olan yarışın sıralama turları 25 Mayıs Cumartesi günü oynandı.

Sıralama turlarında C. Leclerc kendi evinde pole pozisyonunun 1:10.270 süreyle sahibi olmayı başardı. 

Hemen arkasından sırayla McLaren pilotu O. Piastri ve Ferrari'den C. Sainz Jr. yer aldı.

F1 Monaco bugün saat 16.00'da oynanacak (26 Mayıs 2024) - 1. Resim

Sıralama turlarının ardından sporseverler F1 Monaco Grand Prix (GP)'inin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı.

F1 Monaco GP ana yarışı bugün Türkiye saati ile 16.00'da düzenlenecek. 

F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanıyor.

F1 Monaco bugün saat 16.00'da oynanacak (26 Mayıs 2024) - 2. Resim

2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk 7 yarışının galipleri ise şunlar:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull

Çin GP - Max Verstappen - Red Bull

Miami GP - Lando Norris - McLaren

Emilia Romagna GP - Max Verstappen - Red Bull

Kaynak: TGRT Haber
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