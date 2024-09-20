F1 Singapur GP 22 Eylül Pazar günü saat 15.00'de düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:19

2024 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı bu hafta Singapur'da düzenlenecek. Sporseverler tarafından Singapur GP'nin ne zaman, saat kaçta düzenleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Sporseverler tarafından merakla beklenen F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarısının 18. yarışı bu hafta Singapur​'da düzenlenecek. Sezonun ilk yarısını açık ara lider olarak bitiren Red Bull pilotu Max Verstappen​ ile diğer sürücüler arasındaki fark giderek kapanıyor. Vatandaşlar tarafından F1 Singapur GP'nin ne zaman, saat kaçta düzenleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. F1 SİNGAPUR GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÜZENLENECEK? Marina Bay Street Pisti'nde düzenlenecek olan F1 Singapur GP, 22 Eylül Pazar günü Türkiye saati ile 15.00'de başlayacak. F1 SİNGAPUR GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK? F1 Singapur GP'nin sıralama turları ise 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek. Yarışın antrenman turlarının programı ise şöyle: 20 Eylül Cuma 1. Antrenman Seansı - 12:30 2. Antrenman Seansı - 16.00 21 Eylül Cumartesi 3. Antrenman Seansı - 12.30 Sıralama Turları - 16.00 22 Eylül Pazar Ana Yarış - 15.00 F1 SİNGAPUR GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama ve ana yarışları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. F1 Singapur GP'yi sporseverler beIN Sports'tan izleyebilecek. F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU Sezonun ilk yarısında büyük bir başarı elde eden Max Verstappen 313 puan ile birinci sırada yer alıyor. McLaren pilotu Lando Norris​ ise 254 puan ile arayı kapatmaya çalışıyor. Sürücüler M. Verstappen - 313 L. Norris - 254 C. Leclerc - 235 O. Piastri - 222 C. Sainz Jr. - 184 L. Hamilton - 166 G. Russel - 143 S. Perez - 143 F. Alonso - 58 L. Stroll - 24 N. Hülkenberg - 22 Y. Tsunoda - 22 A. Albon - 12 D. Ricciardo - 12 P. Gasly - 8 O. Bearman - 7 K. Magnussen - 6 E. Ocon - 5 F. Colapinto - 4 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0 Takımlar Red Bull - 476 Mc Laren - 456 Ferrari - 425 Mercedes - 309 Aston Martin - 82 RB - 34 Haas - 29 Williams - 16 Alpine - 13 Kick Sauber - 0