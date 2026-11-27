TikTok'ta dönem dönem yeniden gündeme gelen internet akımları arasında yer alan F74 olayı, uyumadan önce bileğe belirli bir kod yazılması ve ardından yaşandığı öne sürülen sıra dışı rüya deneyimleriyle tanınıyor. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videolarda 74. kat olarak adlandırılan gizemli bir koridordan, numaralı kapılardan ve belirli bir süre içerisinde bulunması gereken çıkıştan söz ediliyor. Bazı paylaşımlarda Japonya kökenli bir şehir efsanesi olarak anlatılan F74, farklı platformlarda Backrooms hikayeleriyle birlikte ele alınıyor. Özellikle genç kullanıcıların ilgisini çeken bu akımın nasıl yayıldığı ve anlatılan senaryonun hangi ayrıntılardan oluştuğu merak ediliyor. F74 ne demek? Ayrıntılar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ F74 olayı nedir, gerçek mi? TikTok'ta yayılan hikaye gündem oldu F74 olayı, uyku öncesinde bileğe belirli bir kod yazarak uyku sırasında sıra dışı rüya deneyimleri yaşandığına dair kurgusal bir internet korku akımıdır. F74, uyku öncesinde bileğe kırmızı bir kalemle yazılması gereken bir koddur ve İngilizce'de "Floor 74" yani 74. kat anlamına gelir. Bu akımda anlatılan senaryoya göre kişi, uyku sırasında kırmızımsı tonların hakim olduğu, uzun koridorlardan oluşan ve çok sayıda numaralı kapının bulunduğu gizemli bir mekanda bulunduğunu görür. Kişinin bu mekandan çıkabilmesi için belirli bir kapıyı 10 saat içinde bulması ve içeri girmesi gerektiği iddia edilir. Hikayenin bazı versiyonlarında, koridorda kişinin arkasında bulunan ve kesinlikle bakılmaması gereken bir varlıktan bahsedilir. F74 olayı, birbirine benzeyen uzun koridorlar ve kapalı alanlarda mahsur kalma temasıyla Backrooms efsanesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu olayın gerçek olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt veya doğrulanmış bir olay bulunmamaktadır.

F74 OLAYI NEDİR?

F74 olayı, Mayıs 2022'de birkaç TikTok hesabından paylaşılan videolarla yayılmaya başlayan kurgusal bir internet korku trendidir. Bu kurmaca akımın merkezinde, uyumadan önce kişinin bileğine kırmızı bir kalemle F74 yazması ve uyku sırasında farklı bir mekanda bulunduğunu görmesi gerektiği yönündeki anlatı bulunuyor. Paylaşılan videolarda bu mekan, genellikle kırmızımsı tonların hakim olduğu, uzun ve birbirine benzeyen koridorlardan oluşan gizemli bir alan şeklinde tarif ediliyor. Koridor boyunca sıralanan çok sayıda kapının üzerinde farklı numaralar bulunduğu, kişinin ise buradan çıkabilmek için belirli bir kapıyı bulması gerektiği ileri sürülüyor.

F74 meydan okumasında anlatılan senaryoya göre katılımcının karşılaştığı kapılar arasında numarası bulunmayan boş bir kapı yer alıyor. Bazı anlatımlarda ise çıkış için F74 yazılı bir kapının bulunması gerektiği belirtiliyor. İddiaya göre kişinin bu kapıyı 10 saat içerisinde bulması, içeri girmesi ve böylece bulunduğu yerden kurtularak uyanması gerekiyor. Hikayenin farklı versiyonlarında kapıların konumu ve çıkışın nasıl gerçekleşeceği konusunda değişiklikler bulunabiliyor. Ancak anlatının temelinde, rüya sırasında gizemli bir koridorda dolaşmak ve doğru kapıyı bulmak yer alıyor.

Akımın en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de koridorda kişinin arkasında bulunduğu iddia edilen varlıkla ilgili uyarı. F74 hikayesini paylaşan bazı hesaplara göre kişinin bu varlığa kesinlikle bakmaması gerekiyor. Arkaya dönülmesi veya söz konusu varlıkla göz göze gelinmesi halinde beyaz oda olarak adlandırılan başka bir mekana düşüleceği iddia ediliyor.

F74 anlatısı, internet ortamında yaygınlaşan Backrooms (Arka Odalar) efsanesiyle de ilişkilendiriliyor. Birbirine benzeyen uzun koridorlar, çıkışın bulunamadığı kapalı alanlar ve bilinmeyen mekanlarda mahsur kalma düşüncesi, iki internet korku hikayesinin ortak noktaları arasında yer alıyor. Liminal mekan estetiğiyle de bağdaştırılan bu anlatıda boş, sessiz ve tekinsiz alanlar ön plana çıkıyor. Türkiye'deki bazı sosyal medya paylaşımlarında F74 doğrudan Backrooms'un bir parçası olarak anlatılsa da akımın kendi içinde ayrı bir TikTok meydan okuması şeklinde yayıldığı biliniyor.

F74 NE DEMEK, GERÇEK Mİ?

F74 ifadesinin İngilizcedeki açılımı Floor 74'tür. Türkçe karşılığı ise 74. kat anlamına geliyor. İnternet ortamında yayılan hikayede bu isim, kişinin uyku sırasında ulaştığı iddia edilen gizemli mekanla ilişkilendirilmekte.

F74 olayının gerçek olduğuna ilişkin herhangi bir bilimsel kanıt, belge veya doğrulanmış olay bulunmuyor. Bileğe F74 yazmanın kişiyi başka bir boyuta taşıdığına ya da uyku sırasında farklı bir gerçekliğe geçiş sağladığına dair bilimsel bir dayanak mevcut değil.