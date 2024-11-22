Fahiş fiyata satılan perde ve fincanların antika olmadığı ortaya çıktı

22 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:38

Sosyal medyada ve satış platformlarında antika olduğu belirtilerek fahiş fiyatlara satılan perde ve sarı fincanlar hakkında gerçek ortaya çıktı.

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Eski dönemlerde birçok kişinin evinde kullandığı perde ve sarı fincanlar "antika" ya da "nostaljik ürün" adıyla internet üzerinden yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Peki, bu ürünler gerçekten antika mı?

SARI FİNCANLAR VE PERDE ANTİKA MI?

AA’dan edinilen bilgiye göre; Antikacı Tülay Feza, yüksek fiyatlardan satışa konulan fincan ve perdelere ilişkin açıklamada bulundu.

Ürünlerin fiyatının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Feza, şu şekilde konuştu:

"Bir sentetik kumaş milyonlarca lira eder mi? Basit bir tekstil ürünü. Biz kendi aramızda konuşup gülüyoruz sadece. O meşhur sarı fincanların yaklaşık 80 parçalık yemek takımını üç gün önce 3 bin liraya İranlı turistlere sattım. Ürünü sattıktan sonra birisi yemek takımının fincanlarını getirip satmak istedi ama 'Hayır ilgilenmiyorum' dedim. O kadar piyasası yok ki, iş yerime almak istemedim. Bir defa bu ürünler 30-40 yıl öncesine ait ve hemen her eve girmiş. Antika olması için belirli kıstaslar var. Bekletilen, beklemiş ürün antika olamaz."

Antikacılarda Avrupa ve Rus malı el yapımı ve el boyaması değerli fincanların bulunduğunu bildiren Sertay, şunları kaydetti:

"Kaliteli, insanların emek verdiği, tek tek boyayıp fırınladığı fincanlar o fiyatlara satılıyor. Bunlar o ederde fincanlar değil. Pazara gittiğimizde fincanı gören insanlar, 'Benim çeyizimde de vardı, çöpe attım, anneannemin evinde de vardı' diyor. Fiyatını sorup ya bize satmak istiyor ya da gidip kendileri internetten satışa koyuyor. Benim alacağım rakam sizi tatmin ederse alabilirim diyorum. Ona da kimse yanaşmıyor çünkü herkes çok kıymetli olduğunu zannediyor."

Sertay, perdelerin fiyatlarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, özel koleksiyon ya da dönem filmi çekenler dışında kimsenin bu ürüne yüksek meblağlar veremeyeceğini söyledi.

SARI FİNCANLAR VE PERDENİN DEĞERİ VAR MI?

Antika ve eski eşya satıcısı Mehmet Özdemir de bu ürünlerin maddi değer taşımadığını dile getirdi.

Nadir bulunan ve bir özelliği olan eski ürünlerin antika olabileceğini ifade eden Özdemir, "Bunlar piyasada bol olan, antika ile hiçbir alakası olmayan ürünler. Bu fiyatlar, halkı aldatmaktan başka bir şey değil. İnsanlar kanmasınlar, eğer alırlarsa aldanmış olurlar. Fincanlar altın simli, 100 seneyi geçmiş olur -ki ona antika deriz- bir değeri olur. 30-40 senelik perdenin bir değeri olmaz. Her evden bir perde çıkacak o zaman. Benim elimde de fincanlardan var ve 500 liraya satıyorum" diye konuştu.

Eski kıyafet ve ürün satıcısı Fatma Aktaş, perdelerin antika değeri taşımadığını ve dönemsel olarak bir ilgi gördüğünü ancak fiyatların gerçekçi olmadığını belirtti.