Fahrettin Koca yerine Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci en güçlü aday olarak gözüküyor

01 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:09

Kabinede değişiklik yapılacağı ile ilgili iddialar uzun süredir gündemde yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından hangi bakanların değişeceği merak ediliyor.

Konuya ilişkin TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ve Cem Küçük açıklama yaptı.

KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Sözcan açıklamasında bu gece bir değişiklik olmazsa kabinede bazı değişimlerin gerçekleşebileceğini belirtti.

Konuşmasında "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA İSTİFA MI ETTİ?

Gazeteci Cem Küçük bakan değişikliği konusunda yaptığı açıklamada "Kabine değişikliğinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili bazı notlarım var. İki bakanımızla hem Fahrettin Koca hem de Ömer Bolat ile konuştum. Kabine değişikliğinde başkalarının da ismi geçiyor. Fahrettin Koca'ya istifa meselesini sordum, yalanlamadı" dedi

YENİ SAĞLIK BAKANI KİM OLACAK?

Konuşmasının devamında Türkiye'de olağanüstü bir şey olmazsa bu akşam ya da önümüzdeki hafta Fahrettin Koca'nın bakanlıktan ayrılacağını ifade eden Cem Küçük, Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci yerine gelebilecek en güçlü aday olduğunu belirtti.

"Türkiye'de olağanüstü bir şey olmazsa ya bu akşam ya da önümüzdeki hafta bakanlıktan ayrılacak. Yerine de Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci gelecek. En güçlü aday olarak Şuayıp Birinci gözüküyor."

ŞUAYIP BİRİNCİ KİMDİR?

Şuayıp Birinci 1973 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini burada ve Trabzon'da okuduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

"Liderlik ve Küresel Girişimcilik"te yüksek lisans ve "Sağlık Kurumları Yönetimi" alanında ise hem yüksek lisans hem de doktora yapan Şuayıp Birinci meslek hayatı boyunca çeşitli kamu kurumlarında doktorluk yaptı.

2005-2009 yılları arasında Ümraniye EA Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Burada görevinin ardından 2012 yılına kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi'nde Genel Sekreterlik görevine getirildi.

2014 yılında ise Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda müsteşar yardımcılığı yapmaya başladı.

2018 yılında ise Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.