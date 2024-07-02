Fahrettin Koca'nın yerine atanan yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?

02 Temmuz 2024 06:41 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 06:48

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesi 1990 mezunudur.

1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığı alan Memişoğlu, 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinde.

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Rizeli olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılından mezun oldu.

Genel Cerrahi Uzmanlığını 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldı.

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU NE DOKTORU?

Genel Cerrahi Uzmanlığını almış olan Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kariyerini öncelikle bu yönde şekillendirdi.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu.

2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı.

2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı.

2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi.

2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.

2 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı.

Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

YENİ SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU EVLİ Mİ?

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Trabzon'da dünyaya gelen Kemal Memişoğlu aslen Rizelidir.

1966 yılında dünyaya geldi.