Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenler yılda 2 kere eğitim toplantısına katılacak

09 May 2024 10:24 - Güncelleme : 09 May 2024 10:36

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahri trafik müfettişleriyle ilgili çok önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahri trafik müfettişleriyle ilgili çok önemli karar

Son dönemlerde Fahri Trafik Müfettişlerinin yazdığı trafik cezaları nedeniyle birçok şikayet gelmişti.

Çeşitli nedenlerle ceza kesilen vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklikler yaptı.

9 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından vatandaşlar Fahri Trafik Müfettişi olmanın şartlarını araştırmaya başladı.

Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenlerin artık yılda 2 kere eğitim toplantılarına girmeleri gerekecek.

Uzaktan ve yüz yüze yapılacak olan eğitim toplantılarına katılmayanların ise kimlikleri verilmeyecek.

Uzaktan yapılan eğitim toplantılarının sonunda değerlendirme sınavı yapılacak ve adayların başarılı not almaları gerekecek.

70 yaşından gün alan kişiler ise Fahri Trafik Müfettişi artık olamayacak.