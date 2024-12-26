Faiz düşerse dolar artar mı? TCMB 22 ay sonra faiz indirimi yaptı

26 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:25

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22 ay sonunda faiz indirimi yaptı. Mart ayından beri %50 oranında sabit bırakılan faiz, bu ay indirime uğradı. Yatırımcıların gündeminde ise dolar kurunun artıp artmayacağı yer aldı.

Merkez Bankası faiz​ kararını bugün açıkladı. aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu​ (PPK) toplantısı 26 Aralık tarihinde yapıldı. TCMBM faiz kararını açıkladıktan sonra doların yükselip yükselmeyeceğini araştırmaya başladı.

FAİZ DÜŞERSE DOLAR​ ARTAR MI, YÜKSELİR Mİ?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası​ faiz oranını açıkladı. Uzun süredir %50 oranda sabit kalan faizde indirime gidildi. Faiz indirimleri sonrasında dolar kurlarında yükseliş olabiliyor. Faiz oranlarının düşmesi sonucunda yatırımcılar yerel para biriminden çıkarak dövize yönelir. Bu da döviz kurlarının artmasına sebep olur.

FAİZ KARARI BELLİ OLDU MU?

Merkez Bankası 26 Aralık günü yapılan toplantı sonucunda faiz indirimi kararı verdi. Açıklama şöyle oldu:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir."