Faiz indirimi olursa dolar ve altının nasıl etkileneceği gündem oldu

17 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:04

Yurt içi piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Faiz kararının açıklanmasına saatler kala vatandaşlar tarafından Faiz indirimi olursa dolar yükselir mi yoksa düşer mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca altının yükselip yükselmeyeceği de gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu​ (PPK) toplantısı bugün saat 14.00'da yapılacak. Toplantının ardından 2024 Ekim ayı faiz kararı​ belli olacak.

Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından faiz indirimi​ olması durumunda dolar​ ve altının nasıl etkileneceği merak ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA DOLAR ARTAR MI, NE OLUR?

Bugün TCMB​ tarafından açıklanacak olan faizin düşürülmesi durumunda döviz kurlarında hareketlenmelerin yaşanması bekleniyor. Faiz indirimi doların yükselmesine neden olabilir.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Ayrıca ankete katılan ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN ARTAR MI, NE OLUR?

Faiz indirimi olması durumunda dolarda olduğu gibi altının da yükselmesi bekleniyor.