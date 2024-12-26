Faiz kararının ardından mevduat faizleri değişti mi? 500 bin TL’nin aylık getirisi araştırılıyor

26 Aralık 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:21

TCMB, 8 aydır sabit tuttuğu politika faizi bugün 250 baz puan düşürüldü. Faizler yüzde 47.5'e gerilerken mevduat faizlerindeki değişiklik de vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.

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22 ay sonra gelen faiz indirimi kararı sonrası gözler kredi ve mevduat faizlerine çevrildi.

Önümüzdeki haftalarda faizlerin daha da düşmesi öngörülüyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

26 Aralık 2024 itibarıyla parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlere kısa vadeli yatırımlar için faiz oranı yüzde 47 ile 50 olarak uygulanıyor.

Bir yıldan uzun vadeli mevduat faizi ise yüzde 39 olarak sunuluyor.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ?

Bankaların yeni müşterilerine sunduğu 32 günlük faiz oranları şu şekilde:

TEB: Yüzde 53

Yüzde 53 Fibabanka: Yüzde 53

Yüzde 53 HSBC: Yüzde 53

Yüzde 53 ING Bank: Yüzde 52

Yüzde 52 DenizBank: Yüzde 51

Yüzde 51 Akbank: Yüzde 50

Yüzde 50 En Para: Yüzde 49

Yüzde 49 Garanti Bankası: Yüzde 49

Yüzde 49 Vakıfbank: Yüzde 49

En yüksek faiz oranı sunan bankalar göz önüne alındığında 500 bin liranın 32 günlük getirisi 19 bin 540 TL’ye ulaşmakta.