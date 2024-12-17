Faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor
Kasım ayında yüzde 50’de sabit tutulan faiz oranları için gözler Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Faizlerin artıp artmayacağı piyasaların bir numaralı takip konusu olmaya devam ediyor.
Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte tüm gözler Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun faiz kararında.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıllık faiz toplantı takvimiyle birlikte yılın son faiz kararı için gerçekleştirilecek görüşmenin tarihi belli oldu.
ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılının son faiz kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantı takvimine göre 26 Aralık 2024 tarihinde yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak.
Mart ayından bu yana faiz yüzde 50 seviyesinde sabit tutuluyor.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
Aralık ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık bir indirime gideceği öngörülüyor.
Bu indirimin ardından, banka politika faizinin de 2025 yılı Aralık'a kadar yüzde 28,5 seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.