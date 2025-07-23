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 | Sumru Tarhan

Faizler düşecek mi? TCMB faiz kararını açıklayacak

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği faiz kararına kısa süre kala düşecek mi araması da yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen ay politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar vermişti. Gözler bu ayın faiz kararında.

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Faizler düşecek mi? TCMB faiz kararını açıklayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:26

'nin yakından takip ettiği açıklaması beklenirken tarih 24 Temmuz Perşembe olarak belirlendi. faiz kararını yarın açıklarken, vatandaşlar olup olmayacağına dair araştırmalara başladı.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrilirken AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentileri de gündeme yerleşti.

Faizler düşecek mi? TCMB faiz kararını açıklayacak

Ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
Beklenti anketine katılan ekonomistler 11 tanesi 250 baz puan, 4 tanesi 300 baz puan ve 6 tanesi 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor.

Faizler düşecek mi? TCMB faiz kararını açıklayacak

Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

TCMB Para Politikası Kurulu, Haziran ayında politika faizinin yüzde 46'da sabit kalmasına karar vermişti. Merkez Bankası faiz kararı temmuz ayında 24 Temmuz günü açıklanacak.

Faizler düşecek mi? TCMB faiz kararını açıklayacak

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olurken Haziran'da gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek %46'da sabit tutulmuştu.

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#türkiye
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# Ekonomi
#Aktüel
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