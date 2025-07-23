Faizler düşecek mi? TCMB faiz kararını açıklayacak

Türkiye'nin yakından takip ettiği faiz kararı açıklaması beklenirken tarih 24 Temmuz Perşembe olarak belirlendi. TCMB faiz kararını yarın açıklarken, vatandaşlar faiz indirimi olup olmayacağına dair araştırmalara başladı.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrilirken AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentileri de gündeme yerleşti.

Ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Beklenti anketine katılan ekonomistler 11 tanesi 250 baz puan, 4 tanesi 300 baz puan ve 6 tanesi 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

TCMB Para Politikası Kurulu, Haziran ayında politika faizinin yüzde 46'da sabit kalmasına karar vermişti. Merkez Bankası faiz kararı temmuz ayında 24 Temmuz günü açıklanacak.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olurken Haziran'da gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek %46'da sabit tutulmuştu.