Faizler düştü mü? Merkez Bankası TCMB faiz oranını açıkladı

23 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranını 23 Ocak Perşembe günü açıkladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği faiz indirimi hakkında açıklama bugün TCMB tarafından geldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu senenin ilk faiz oranını açıkladı. Binlerce vatandaş faiz oranının yüzde kaç olacağını beklerken bugün açıklama geldi.

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA?

Merkez Bankası, faiz oranını duyurdu. TCMB Aralık 2024 tarihinden sonra ilk kez faiz indirimi yaptı ve yüzde 50'den yüzde 47'ye çekti. Açıklama şöyle oldu:

"Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır.

Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRDÜ MÜ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ocak günü faiz oranını açıkladı. Para Politikası​ Kurulu politika faizini yüzde 250 baz puan indirdi. Oran yüzde 47,50'den yüzde 45,00'e çekildi.