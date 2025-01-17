Faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları araştırılıyor

17 Ocak 2025 22:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:31

Yeni evlenecek çiftler için verilecek olan 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar kredi şartlarını ve başvuru sürecini araştırmaya koyuldu.

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Bu yöntemle cebinizden para çıkmayacak

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Bu yöntemle cebinizden para çıkmayacak

Milyonlarca gence verilecek olan 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık evlilik kredisinin detayları merak konusu oldu.

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi​ sağlanacağını duyuruldu.

Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2025?

Krediye başvurmak isteyen çiftlerde aranan kriterler şu şekilde:

18-29 yaş aralığında olmaları, Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Verilecek olan 150 bin lira tutarındaki faizsiz 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen genç çiftler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

150 bin TL'lik kredi desteği için beş günde on binden fazla kişi başvuruda bulundu.