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Faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Ocak 2025 22:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:31
Faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları araştırılıyor

Yeni evlenecek çiftler için verilecek olan 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar kredi şartlarını ve başvuru sürecini araştırmaya koyuldu.

Milyonlarca gence verilecek olan 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık evlilik kredisinin detayları merak konusu oldu.

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi​ sağlanacağını duyuruldu.

Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti.

Faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları araştırılıyor - 1. Resim

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2025?

Krediye başvurmak isteyen çiftlerde aranan kriterler şu şekilde:

18-29 yaş aralığında olmaları,

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları araştırılıyor - 2. Resim

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Verilecek olan 150 bin lira tutarındaki faizsiz 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen genç çiftler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

150 bin TL'lik kredi desteği için beş günde on binden fazla kişi başvuruda bulundu.

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Kaynak: TGRT Haber
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