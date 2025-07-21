Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Faladdin neden kapandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" adlı mobil uygulamalar ile internet sitesinin kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı. Taşdelen'in tutuklanmasının ardından uygulamaya da erişim engeli getirildi. Vatandaşlar tarafından Faladdin neden kapandığı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Faladdin neden kapandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" adlı mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen'in mal varlıklarına el konularak tutuklanmıştı.

Sertaç Taşdelen'in tutuklanmasının ardından Faladdin uygulamasına getirildi. Vatandaşlar tarafından Faladdin neden kapandığı araştırılıyor.

Faladdin neden kapandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı

FALADDİN NEDEN KAPANDI?

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla Faladdin'in web sitesi, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube kanallarına erişim engeli getirildi. Ayrıca İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla Binnaz uygulamasına ve hesaplarına da erişim engeli uygulandı.

Faladdin neden kapandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı

SERTAÇ TAŞDELEN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/43514 numaralı soruşturma kapsamında, Sertaç Taşdelen'in sahibi olduğu ve internet siteleri incelendi. Soruşturmada söz konusu platformlarda fal, astroloji, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetlerin ücret karşılığında sunulduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun hazırladığı raporda, Taşdelen'in bu hizmetlerden elde ettiği geliri yurt dışına aktardığına dair bulgular elde edildi.

ETİKETLER
#tutuklama
#erişim engeli
#falcon 9
#mobil uygulama
#Faladdin
#Binnaz
#Sertaç Taşdelen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.