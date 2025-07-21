Faladdin neden kapandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" adlı mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen'in mal varlıklarına el konularak tutuklanmıştı.

Sertaç Taşdelen'in tutuklanmasının ardından Faladdin uygulamasına erişim engeli getirildi. Vatandaşlar tarafından Faladdin neden kapandığı araştırılıyor.

FALADDİN NEDEN KAPANDI?

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla Faladdin'in web sitesi, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube kanallarına erişim engeli getirildi. Ayrıca İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla Binnaz uygulamasına ve hesaplarına da erişim engeli uygulandı.

SERTAÇ TAŞDELEN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/43514 numaralı soruşturma kapsamında, Sertaç Taşdelen'in sahibi olduğu mobil uygulama ve internet siteleri incelendi. Soruşturmada söz konusu platformlarda fal, astroloji, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetlerin ücret karşılığında sunulduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun hazırladığı raporda, Taşdelen'in bu hizmetlerden elde ettiği geliri yurt dışına aktardığına dair bulgular elde edildi.