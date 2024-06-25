Farming Simulator 25 duyuruldu, Microsoft Store'da 135 TL'ye ön siparişe açıldı

25 Haziran 2024 18:52 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:40

NVIDIA ve Microsoft arasında dengeler değişti! Dünyanın en değerli şirketi yeniden Microsoft oldu

NVIDIA ve Microsoft arasında dengeler değişti! Dünyanın en değerli şirketi yeniden Microsoft oldu

Çiftçilik simülasyonu serisinin yeni versiyonu Farming Simulator 25, resmi olarak tanıtıldI.

Microsoft Store'da 135 TL'ye ön siparişe açıldı.

Bu yılki versiyon, küresel bir tarım macerası sunuyor ve geniş bir yelpazede ekinler, çiftlik hayvanları ve makineler içeriyor.

FARMING SIMULATOR 25'TE YENİLİKLER VE İÇERİKLER NELER?

Farming Simulator 25'te, Kuzey Amerika'da mısır, Orta Avrupa'da buğday gibi 20 çeşit ekin ekilebilecek.

Oyunda 150'den fazla küresel markaya ait 400'den fazla gerçekçi makine yer alacak.

Tarım, ormancılık ve hayvancılık faaliyetleri çok oyunculu modda eşli olarak da yapılabilecek.

GRAFİK VE FİZİK İYİLEŞTİRMELERİ NASIL?

GIANTS Engine 10 kullanılan oyunda, dinamik hava efektleri, sis, geliştirilmiş gölgeler ve zemin dezenformasyonu gibi görsel geliştirmeler bulunuyor.

Oyunun grafikleri ve fizik kuralları, serinin önceki oyunlarına göre daha da geliştirilmiş olacak.

Microsoft Store'da 135 TL'den ön siparişe çıkan oyun, Year 1 paketi ile 213,75 TL olarak sunuluyor.