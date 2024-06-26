Farming Simulator 25 Kasım 2024 tarihinde çıkış yapacak
Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator 25'in ön siparişleri açıldı. Ön siparişlerin açılmasının ardından oyunun çıkış tarihi de belli oldu.
Çiftçilik simülasyon oyun serisi Farming Simulator'ün yeni oyununun ön siparişi açıldı.
Oyun stüdyosu Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator 25'de 20 den fazla ekin çeşidi ve 400'ün üzerinde lisanslı tarım makinesi olacak.
Oyunun ön siparişlerinin belli olmasının ardından oyuncular tarafından çıkış tarihi merak edilmeye başlandı.
FARMING SIMULATOR 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Oyunun geliştiricisi Giants Software tarafından yayınlanan fragmanda yer alan bilgilere göre Farming Simulator 25, 12 Kasım tarihinde çıkış yapacak.
Oyun PC, MAC, PlayStation 5, Xbox Series X ve S platformlarına aynı anda sunulacak.
FARMING SIMULATOR 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?
Oyunun açıklanan PC sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum Gereksinimler
- İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon RX 470
- Depolama: 45 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Önerilen Gereksinimler
- İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A570
- Depolama: 45 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
FARMING SIMULATOR 25 NE KADAR?
Farming Simulator'ün ön siparişleri Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox ve PlayStation'da açıldı.
Oyunun bütün platformlarda belirlenen ön sipariş fiyatları ise şöyle:
- Epic Games Store: 699 TL
- Microsoft Store: 135 TL
- Xbox: 240 TL
- PlayStation: 1.499 TL