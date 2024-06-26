Farming Simulator 25 Kasım 2024 tarihinde çıkış yapacak

26 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:30

Çiftçilik simülasyon oyun serisi Farming Simulator'ün yeni oyununun ön siparişi açıldı.

Oyun stüdyosu Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator 25'de 20 den fazla ekin çeşidi ve 400'ün üzerinde lisanslı tarım makinesi olacak.

Oyunun ön siparişlerinin belli olmasının ardından oyuncular tarafından çıkış tarihi merak edilmeye başlandı.

FARMING SIMULATOR 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun geliştiricisi Giants Software tarafından yayınlanan fragmanda yer alan bilgilere göre Farming Simulator 25, 12 Kasım tarihinde çıkış yapacak.

Oyun PC, MAC, PlayStation 5, Xbox Series X ve S platformlarına aynı anda sunulacak.

FARMING SIMULATOR 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Oyunun açıklanan PC sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon RX 470 Depolama: 45 GB

45 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Önerilen Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A570

Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A570 Depolama: 45 GB

45 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

FARMING SIMULATOR 25 NE KADAR?

Farming Simulator'ün ön siparişleri Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox ve PlayStation'da açıldı.

Oyunun bütün platformlarda belirlenen ön sipariş fiyatları ise şöyle: