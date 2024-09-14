FashFed.com’dan yeni sezona özel reklam filmi

14 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:35

Kendini stiliyle ifade edenlerin uğrak durağı FashFed.com, şehre dönüş sezonunu yeni reklam filmiyle taçlandırdı.

Eren Perakende markalarından FashFed.com, okulların açılmasıyla beraber başlayacak yeni sezon için hazırladığı reklam filmini tüm dijital platformlarda ve açık hava mecralarında yayınladı. FashFed’in yeni reklam filminde stil sahiplerinin şehre dönüş hikayesi, şehre dönüşü en iyi simgeleyen ve şehir temposunun en iyi hissedildiği İstanbul Metrosu’nda ele alınıyor.

Metropolde yaşayanların ortak noktası olan metro durağında başlayan reklam filmi, FashFed’in kendini olduğu gibi hissedenlere ayak uyduran dünyası, şehre en havalı dönüşü yapan herkesi ortak bir durakta buluşturuyor. Dünya markalarının referansıyla hem ikonik hem de trend parçalardan oluşan kombinleri bu reklamda bir araya getiren FashFed, şehir hayatının her katmanına stil rehberliği yapıyor.

Yaklaşık 500 ürüne yer verilen reklam filmi; şehre dönüşte Nike, Mango, adidas, Calvin Klein ve daha pek çok markanın en iyi koleksiyonlarını bulmak için doğru adresin FashFed.com olduğuna atıfta bulunan bir mesajla son buluyor.

Reklam filmini izlemek için buraya tıklayınız.

Reklamveren: Eren Perakende

Marka: FashFed

Pazarlama Ekibi: Begüm Samurkaş, Büşra Koç, Aleyna Yıldırım, Sena Temel

Kreatif Ekip: Burak Obenik, Deniz Kasar, Ecem Arkan

Prodüksiyon Ajansı: September Company

Yapımcı: Metehan Öz

Fotoğrafçı: Can Büyükkalkan

Kreatif Direktör: Utku Palamutçu

Yönetmen: Burhan Cem Dursun

Müzik Telifi Danışmanlığı: Simena Music, Batu Uğrasız

Eser: Outta My Mind