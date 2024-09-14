FashFed.com’dan yeni sezona özel reklam filmi
Kendini stiliyle ifade edenlerin uğrak durağı FashFed.com, şehre dönüş sezonunu yeni reklam filmiyle taçlandırdı.
Eren Perakende markalarından FashFed.com, okulların açılmasıyla beraber başlayacak yeni sezon için hazırladığı reklam filmini tüm dijital platformlarda ve açık hava mecralarında yayınladı. FashFed’in yeni reklam filminde stil sahiplerinin şehre dönüş hikayesi, şehre dönüşü en iyi simgeleyen ve şehir temposunun en iyi hissedildiği İstanbul Metrosu’nda ele alınıyor.
Metropolde yaşayanların ortak noktası olan metro durağında başlayan reklam filmi, FashFed’in kendini olduğu gibi hissedenlere ayak uyduran dünyası, şehre en havalı dönüşü yapan herkesi ortak bir durakta buluşturuyor. Dünya markalarının referansıyla hem ikonik hem de trend parçalardan oluşan kombinleri bu reklamda bir araya getiren FashFed, şehir hayatının her katmanına stil rehberliği yapıyor.
Yaklaşık 500 ürüne yer verilen reklam filmi; şehre dönüşte Nike, Mango, adidas, Calvin Klein ve daha pek çok markanın en iyi koleksiyonlarını bulmak için doğru adresin FashFed.com olduğuna atıfta bulunan bir mesajla son buluyor.
Reklam filmini izlemek için buraya tıklayınız.
Reklamveren: Eren Perakende
Marka: FashFed
Pazarlama Ekibi: Begüm Samurkaş, Büşra Koç, Aleyna Yıldırım, Sena Temel
Kreatif Ekip: Burak Obenik, Deniz Kasar, Ecem Arkan
Prodüksiyon Ajansı: September Company
Yapımcı: Metehan Öz
Fotoğrafçı: Can Büyükkalkan
Kreatif Direktör: Utku Palamutçu
Yönetmen: Burhan Cem Dursun
Müzik Telifi Danışmanlığı: Simena Music, Batu Uğrasız
Eser: Outta My Mind