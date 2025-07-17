Fatih Altaylı çıktı mı? İddianameyle beraber ceza belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı için Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanmıştı.

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı sözler söylemesi nedeniyle re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Altaylı tutuklanırken, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan tutuklu olan Fatih Altaylı için 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILDI MI?

Altaylı'nın YouTube kanalında yayımladığı videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianame hazırlandı. İddianamede Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.