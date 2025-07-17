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 | Sumru Tarhan

Fatih Altaylı çıktı mı? İddianameyle beraber ceza belli oldu

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler söylemesi nedeniyle gözaltına alınan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündeminde yer alan süreçle ilgili Fatih Altaylı çıktı mı sorusu araştırıldı. Altaylı için iddianame hazırlandı.

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Fatih Altaylı çıktı mı? İddianameyle beraber ceza belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:44

Gazeteci için kanalında söylediği sözler nedeniyle 5 yıldan az olmamak şartıyla düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanmıştı.

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı sözler söylemesi nedeniyle re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Altaylı tutuklanırken, "Cumhurbaşkanına " suçundan tutuklu olan Fatih Altaylı için 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

Fatih Altaylı çıktı mı? İddianameyle beraber ceza belli oldu

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILDI MI?

Altaylı'nın YouTube kanalında yayımladığı videoda " hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianame hazırlandı. İddianamede Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.

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ETİKETLER
#youtube
#tutuklama
#cumhurbaşkanı erdoğan
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#iddianame
#Aktüel
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