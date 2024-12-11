Fatih Aydın bulundu mu? Esra Erol programında gündem oldu

11 Aralık 2024 09:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:50

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında araştırılan Fatih Aydın konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. En son 7 Temmuz 2024 tarihinde haber alınan 21 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor.

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Annesini, eşini, kardeşini ve çocuğunu arayanların başvurduğu Esra Erol​ programında işlenen Fatih Aydın konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı. En son 7 Temmuz tarihinde görülen 21 yaşındaki genç hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken arama çalışmaları da devam ediyor.

FATİH AYDIN BULUNDU MU SON DAKİKA?

7 Temmuz 2024 tarihinden beri haber alınamayan 21 yaşındaki Fatih Aydın'ı bulmak isteyen anne Rabia Aydın, Esra Erol'a başvurdu.

Babasıyla tartışmasının ardından Halkalı​'da kayıplara karışan 21 yaşındaki genç için gizli bir tanık Küçükçekmece Gölü etrafından bir yerde gömülü olduğunu iddia etti.

Esra Erol ekipleri ise olay yerine arama çalışmalarına başladı.

ESRA EROL FATİH AYDIN NEREDE?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında işlenen Fatih Aydın konusu devam ediyor. Rabia Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinden beri haber alamadığı oğlunu bulmak için Esra Erol programına başvurdu.

Baba Mahmut Aydın ile tartışması sonrasında kayıplara karışan 21 yaşındaki genç Halkalı'da kaybolmuştu.

Cem Bey'in kardeşi Süleyman Bey'in yayına katılmasının ardından Mahmut Aydın'ı tanımadıkları da gündem oldu.