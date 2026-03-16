Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek

İLBER ORTAYLI'NIN MEZARI NEREDE?
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı için ilk olarak Galatasaray Üniversitesi’nde bir tören düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından cenaze Fatih Camii’ne götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde defnedilecek.
Fatih Camii’nin kıble tarafında yer alan hazire, Çorba Kapısı ile Türbe Kapısı arasında bulunuyor. Nakşidil Sultan Türbesi ve küçük külliyeyi de içine alan bu alan XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren definlerle şekillendi. Zaman içinde duvarlarla çevrilen hazire, Osmanlı döneminde saraydan izin alınarak defin yapılabilen önemli mezar alanlarından biri haline geldi.
Fatih Camii Haziresi’nde Osmanlı döneminin önemli devlet adamları, ilim insanları ve kültür hayatına katkı sunmuş isimler bulunuyor. Hazirenin oluşumu 1194/1780 yılından sonra yapılan definlerle başlarken, XIX. yüzyılda mezarlık kültüründe yaşanan değişimle birlikte cami hazirelerine daha fazla defin yapılmaya başlandı. Bu süreçte sadrazamlar, şeyhülislamlar, müşirler ve birçok ilim adamı için burası önemli bir defin alanı haline geldi.
Hazirede yer alan mezarlar arasında şu isimler bulunuyor:
Abdullah Mahir Efendi
Abdurrahman Nureddin Paşa
Âbidin Paşa
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed Cevdet Paşa
Ahmed Midhat
Ahmed Muhtar Paşa
Ahmed Selahaddin Bey
Ali Emîrî
Dinozâde Veysel Paşa
Gazi Osman Paşa
I. Gülbahar Hatun
II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet)
İlber Ortaylı
Halil İnalcık
İsmail Hakkı (1846 doğumlu yazar)
Kadir Topbaş
Kemal Karpat
Mehmed Kazım Efendi
Mehmet Genç
Sadeddin Paşa
Salih Zeki
Sami Efendi
Semavi Eyice
Yahya Hayâtî Paşa