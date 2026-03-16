Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek

Fatih Camii Haziresi’nde birçok isim yatıyor. Fatih Camii’nin kıble tarafında, Çorba Kapısı ile Türbe Kapısı arasında kalan ve Nakşidil Sultan Türbesi ile küçük külliyesini de kapsayan hazirenin oluşumu XVIII. yüzyılın sonlarına uzanıyor. 1194/1780 yılından sonra bu alana yapılan definlerle şekillenmeye başlayan saha zamanla duvarlarla çevrilerek kapalı bir hazireye dönüştürüldü. Osmanlı döneminde bu alana defin yapılabilmesi için saraydan, yani padişahtan izin alınması gerekiyordu. Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İşte Fatih Camii Haziresi’nde mezarı olan isimler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 17:17

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi için önce Galatasaray Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Ardından Fatih Camii’nde gerçekleştirilecek cenaze töreni sonrası Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii’nin haziresinde toprağa verilecek.

İLBER ORTAYLI'NIN MEZARI NEREDE?

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı için ilk olarak Galatasaray Üniversitesi’nde bir tören düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından cenaze Fatih Camii’ne götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde defnedilecek.

Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek

Fatih Camii’nin kıble tarafında yer alan hazire, Çorba Kapısı ile Türbe Kapısı arasında bulunuyor. Nakşidil Sultan Türbesi ve küçük külliyeyi de içine alan bu alan XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren definlerle şekillendi. Zaman içinde duvarlarla çevrilen hazire, Osmanlı döneminde saraydan izin alınarak defin yapılabilen önemli mezar alanlarından biri haline geldi.

Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek

FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE KİMLER YATIYOR, KİMLER VAR?

Fatih Camii Haziresi’nde Osmanlı döneminin önemli devlet adamları, ilim insanları ve kültür hayatına katkı sunmuş isimler bulunuyor. Hazirenin oluşumu 1194/1780 yılından sonra yapılan definlerle başlarken, XIX. yüzyılda mezarlık kültüründe yaşanan değişimle birlikte cami hazirelerine daha fazla defin yapılmaya başlandı. Bu süreçte sadrazamlar, şeyhülislamlar, müşirler ve birçok ilim adamı için burası önemli bir defin alanı haline geldi.

Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek

Hazirede yer alan mezarlar arasında şu isimler bulunuyor:

Abdullah Mahir Efendi

Abdurrahman Nureddin Paşa

Âbidin Paşa

Ahmed Amiş Efendi

Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Midhat

Ahmed Muhtar Paşa

Ahmed Selahaddin Bey

Ali Emîrî

Dinozâde Veysel Paşa

Gazi Osman Paşa

I. Gülbahar Hatun

II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet)

İlber Ortaylı

Halil İnalcık

İsmail Hakkı (1846 doğumlu yazar)

Kadir Topbaş

Kemal Karpat

Mehmed Kazım Efendi

Mehmet Genç

Sadeddin Paşa

Salih Zeki

Sami Efendi

Semavi Eyice

Yahya Hayâtî Paşa

ETİKETLER
#Yaşam
#ilber ortaylı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.