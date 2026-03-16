Fatih Camii Haziresi’nde kimler yatıyor? İlber Ortaylı'nın naaşı da buraya defnedilecek

İLBER ORTAYLI'NIN MEZARI NEREDE?

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı için ilk olarak Galatasaray Üniversitesi’nde bir tören düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından cenaze Fatih Camii’ne götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde defnedilecek.

Fatih Camii’nin kıble tarafında yer alan hazire, Çorba Kapısı ile Türbe Kapısı arasında bulunuyor. Nakşidil Sultan Türbesi ve küçük külliyeyi de içine alan bu alan XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren definlerle şekillendi. Zaman içinde duvarlarla çevrilen hazire, Osmanlı döneminde saraydan izin alınarak defin yapılabilen önemli mezar alanlarından biri haline geldi.

FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE KİMLER YATIYOR, KİMLER VAR?

Fatih Camii Haziresi’nde Osmanlı döneminin önemli devlet adamları, ilim insanları ve kültür hayatına katkı sunmuş isimler bulunuyor. Hazirenin oluşumu 1194/1780 yılından sonra yapılan definlerle başlarken, XIX. yüzyılda mezarlık kültüründe yaşanan değişimle birlikte cami hazirelerine daha fazla defin yapılmaya başlandı. Bu süreçte sadrazamlar, şeyhülislamlar, müşirler ve birçok ilim adamı için burası önemli bir defin alanı haline geldi.

Hazirede yer alan mezarlar arasında şu isimler bulunuyor:

Abdullah Mahir Efendi

Abdurrahman Nureddin Paşa

Âbidin Paşa

Ahmed Amiş Efendi

Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Midhat

Ahmed Muhtar Paşa

Ahmed Selahaddin Bey

Ali Emîrî

Dinozâde Veysel Paşa

Gazi Osman Paşa

I. Gülbahar Hatun

II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet)

İlber Ortaylı

Halil İnalcık

İsmail Hakkı (1846 doğumlu yazar)

Kadir Topbaş

Kemal Karpat

Mehmed Kazım Efendi

Mehmet Genç

Sadeddin Paşa

Salih Zeki

Sami Efendi

Semavi Eyice

Yahya Hayâtî Paşa