Fatih Dönmez kimdir? Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yayımladığı atama kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni bir isim getirildi. Yargı teşkilatındaki değişiklikler, Resmi listeyle kamuoyuna duyuruldu. Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kim ve nereli merak ediliyordu. İşte ayrıntılar…

HSK ATAMALARI LİSTESİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan görev değişikliği ve atama listesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’in atandığı duyuruldu. Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek’in atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna kimin geleceği merak edilirken, yayımlanan listeyle birlikte bu görev değişikliği resmiyet kazandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven atandı.

Listede yer alan diğer değişikliklere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, 2010-2015 yılları arasında Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanan Fatih Dönmez, burada çeşitli soruşturma ve adli süreçlerde görev aldı.

2021-2024 yılları arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunan Fatih Dönmez, ardından Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi. Son olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Dönmez, yayımlanan atama kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.