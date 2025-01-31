Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığını mı ilan etti? Fatih Erbakan’ın hayatı merak ediliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Fatih Erbakan’ın hayatı adaylık açıklamasının ardından merak konusu oldu.
Ankara Kent Konseyi'nin "Söz Onda" programında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada gündem oldu.
FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI MI İLAN ETTİ?
Programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin bu sefer kendi adayını çıkaracağını açıkladı.
Fatih Erbakan "Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir.” ifadelerini kullandı.
FATİH ERBAKAN KİMDİR?
Fatih Erbakan 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğudur.
Fatih Erbakan, Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirmiştir.
Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.