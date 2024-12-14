Fatih Karagümrük – Boluspor maçı hangi kanalda? 16.00'da başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 15:45

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 14 Aralık Cumartesi günü maç programına göre Karagümrük ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise maçın canlı yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Trendyol 1. Lig'de yarış sürüyor. Bugün oynanacak olan maçlar arasında ise Karagümrük - Boluspor karşılaşması yer aldı. Müsabakanın yayınlandığı kanal ve saati duyuruldu. KARAGÜMRÜK - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka 16.00'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. BOLUSPOR İLK 11 KADROSU AÇIKLANDI MI? 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada ilk 11 şöyle: F. Beklević, P. Djilobodji, Y. E. Demir, J. Camacho, W. Moraes, D. Johnson, M. Tresor, G. Gürpüz, Ç. Kurukalıp, A. Çankaya, Lamkel Ze. İlgili Haberler Şanlıurfaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda? 1. Lig’de karşılaşıyor Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı belli oldu