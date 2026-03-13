Fatih Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 6 futbolcu yok

Karagümrük - Fenerbahçe muhtemel 11, maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe bu sezon ligde namağlup olarak ilerleyişini sürdürüyor. 57 puan toplayan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet almayı hedefliyor. Fatih Karagümrük ise ligde son sırada yer alıyor. 14 puan toplayan Fatih Karagümrük son haftalarda kendini küme düşme hattından çıkarmayı hedefliyor. İki taraf için de kritik olan karşılaşmaya saatler kala Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 gündeme geldi.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 futbolcu kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giymeyecek. Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden futbolcuların yanı sıra sarı-kart cezalısı olan Ederson'da karşılaşmada oynamayacak. Fenerbahçe'de Arcihe Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouizi ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Fatih Karagümrük tarafında ise Camacho'nun sakatlığı bulunuyor. Johnson, Ahmet Sivri ve Braschi'nin durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Ederson'un kart cezalısı olmasından dolayı Mert Günok'un ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouizi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük tarihi boyunca toplam 19 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14'ünde Fenerbahçe, 1 tanesinde ise Fatih Karagümrük galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 33 gol atarken, Fatih Karagümrük 19 golle karşılık verdi. Son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.