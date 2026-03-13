Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 6 futbolcu yok

Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 26. haftası kapsamında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20.00'de oynanacak. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerden 6 futbolcu forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 6 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 17:00

- , taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol 'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe bu sezon ligde namağlup olarak ilerleyişini sürdürüyor. 57 puan toplayan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet almayı hedefliyor. Fatih Karagümrük ise ligde son sırada yer alıyor. 14 puan toplayan Fatih Karagümrük son haftalarda kendini küme düşme hattından çıkarmayı hedefliyor. İki taraf için de kritik olan karşılaşmaya saatler kala Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 gündeme geldi.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 6 futbolcu yok

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 futbolcu kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giymeyecek. Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden futbolcuların yanı sıra sarı-kart cezalısı olan Ederson'da karşılaşmada oynamayacak. Fenerbahçe'de Arcihe Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouizi ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Fatih Karagümrük tarafında ise Camacho'nun sakatlığı bulunuyor. Johnson, Ahmet Sivri ve Braschi'nin durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 6 futbolcu yok

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Ederson'un kart cezalısı olmasından dolayı Mert Günok'un ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouizi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 6 futbolcu yok

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük tarihi boyunca toplam 19 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14'ünde Fenerbahçe, 1 tanesinde ise Fatih Karagümrük galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 33 gol atarken, Fatih Karagümrük 19 golle karşılık verdi. Son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#karagümrük
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Karagümrük Fenerbahçe Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.