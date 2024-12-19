Fatih Kıral kimdir? Ünlü iş insanı böbrek nakli olmuştu hayatını kaybetti

19 Aralık 2024 23:39 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 23:56

Mobilya sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Fatih Kıral geçirdiği böbrek nakli operasyonunun ardından böbreğinin iflas etmesiyle hayatını kaybetti.

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Bir çalışanının böbreğiyle hayata tutunan iş insanı Fatih Kıral, son geçirdiği böbrek nakli operasyonun ardından böbreğin iflas etmesi ile hayatını kaybetti.

FATİH KIRAL NEDEN ÖLDÜ?

2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler yaşayan Fatih Kıral, nakledilen böbreğin iflas etmesi sonucu diyaliz makinesine bağlanmıştı.

Uzun süredir sağlık mücadelesi veren iş insanı Kıral’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

FATİH KIRAL KİMDİR?

Ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Fatih Kıral, iş insanı ve girişimdir.

1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre giriş yaptı.

Türkiye çapında 15 mağazaya ulaşan Fatih Kıral İstanbul doğumlu olup, Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu vardır.

Sıkça Sorulan Sorular Fatih Kıral kaç yaşında? 67 yaşındaydı.