Fatih Şahin, bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yapmıştı

26 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:34

Bir dönem Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldiği sırada havaalanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Uçaktan inişte rahatsızlanan Fatih Şahin​ ile ilgili AK Parti​ Muğla​ İl Başkanı Gültekin Akça, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" açıklamasında bulundu.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

20 Mart 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Fatih Şahin, üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı. Mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapan Şahin, mesleğe başladıktan bir süre sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını yaptı.

15 Ocak 2009 tarihinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı olan Şahin, 2011 genel seçimlerinde 24.dönem AK Parti Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girerek Başkanlık Divanı Katip üyeliği görevine seçildi.

Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fatih Şahin, 3 Ekim 2016 tarihinde AK Partide Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak genel başkan yardımcısı oldu.

20 Temmuz 2017 tarihinde AK Parti genel sekreterliği görevini üstlenen Şahin, günümüzde AK Parti Genel Başkan Yardımcısıdır.

FATİH ŞAHİN EVLİ Mİ?

Fatih Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.

FATİH ŞAHİN RAHATSIZLANDI MI, NEDEN RAHATSIZLANDI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldiği sırada havaalanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şahin’in rahatsızlığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.