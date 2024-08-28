Fatih Terim'in Galatasaray'a teknik direktör olarak geleceği iddia edildi

28 Ağustos 2024 14:33 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:50

Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Geçtiğimiz sezon Yunanistan takibi Panathinaikos'ta teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 17 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takımdan

2023-2024 sezonunda Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 17 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Takımdan ayrılmasının ardından Fatih Terim'in Galatasaray'a gelecek mi soruları sorulmaya başlanmıştı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda elenmesinin ardından tekrardan bu iddialar gündeme geldi.

FATİH TERİM GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

27 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Young Boys maçındaki yenilginin ardından taraftarlar tarafından sosyal medyada Okan Buruk ile Galatasaray'ın yollarını ayıracağını ve yerine Fatih Terim'in geleceğini iddia edildi.

Konuyla ilgili kulüp yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şu anki duruma göre sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk ile yoluna devam edecek.