Fatih Ürek kimdir öldü mü? Fatih Ürek’in hastalığı neydi? Fatih Ürek cenaze programı

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye sevki yapılmış, 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata geri döndürülmüştü.

Yoğun bakımda tedavi gören Ürek'ten acı haber geldi.

59 yaşındaki Ürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.

Sanatçının ailesi ve yakın çevresinden alınan bilgiye göre, Fatih Ürek’in cenazesi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, Erzurum'da fabrika işçisi Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ürek'in ailesi Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya taşındı.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna katıldı.

20 yaşına kadar tiyatroda çalışan Ürek, Mahir Canova'dan eğitim aldı.

Taylan Gazinosu'nda sahneye çıkan Ürek, ardından İstanbul'a yerleşti.

Fatih Ürek, ilk albümü 'Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayımladı.

Birçok televizyon programının da sunuculuğunu üstlenen Ürek, 15 Ekim 2025 günü İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanmıştı.