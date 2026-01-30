Menü Kapat
TGRT Haber
Fatih Ürek kimdir öldü mü? Fatih Ürek’in hastalığı neydi? Fatih Ürek cenaze programı

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te geçirdiği ani kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede, uzun süredir yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Ürek’in sağlık durumuna ilişkin kaygı verici açıklamalar haftalarca kamuoyuyla paylaşılırken, sanatçıdan acı haber ulaştı.

, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirerek hastaneye sevki yapılmış, 20 dakika boyunca kalbi duran , yapılan müdahaleler sonrasında hayata geri döndürülmüştü.

Yoğun bakımda tedavi gören Ürek'ten acı haber geldi.

Fatih Ürek kimdir öldü mü? Fatih Ürek’in hastalığı neydi? Fatih Ürek cenaze programı

59 yaşındaki Ürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.

Sanatçının ailesi ve yakın çevresinden alınan bilgiye göre, Fatih Ürek’in cenazesi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Fatih Ürek kimdir öldü mü? Fatih Ürek’in hastalığı neydi? Fatih Ürek cenaze programı

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, Erzurum'da fabrika işçisi Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ürek'in ailesi Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya taşındı.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna katıldı.

20 yaşına kadar tiyatroda çalışan Ürek, Mahir Canova'dan eğitim aldı.

Fatih Ürek kimdir öldü mü? Fatih Ürek’in hastalığı neydi? Fatih Ürek cenaze programı

Taylan Gazinosu'nda sahneye çıkan Ürek, ardından İstanbul'a yerleşti.

Fatih Ürek, ilk albümü 'Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayımladı.

Birçok televizyon programının da sunuculuğunu üstlenen Ürek, 15 Ekim 2025 günü İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanmıştı.

