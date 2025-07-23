Fatih’te patlama sesi! SON DAKİKA! Patlama nerede ve nasıl oldu?

İstanbul’un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde duyulan yüksek şiddetli patlama sesi, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FATİH'TE PATLAMA SESİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yüksek şiddetli patlama sesi, ilçenin birçok noktasından duyuldu ve vatandaşlarda korkuya yol açtı.

Olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlama sesini Beyoğlu ilçesinden geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması sonucu bir bina çöktü. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

FATİH'TE PATLAMA MI OLDU? SON DAKİKA!

Fatih’te duyulan patlama sesi, vatandaşlar arasında deprem endişesi oluşturdu, ancak kısa sürede bunun bir patlama olduğu anlaşıldı. Görgü tanıkları, “Camlarımız titredi, önce deprem sandık ama sonra çok kuvvetli bir patlama sesi geldi” diyerek yaşadıkları şoku ifade etti.

FATİH'TE PATLAMA NEDEN VE NEREDE OLDU?

Patlamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk gelen bilgilere göre doğal gaz patlaması nedeniyle bir binada çöktü. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.