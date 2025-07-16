FC 26 ne zaman çıkacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın durumu belli oldu

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyunlarından FC 26'nın ne zaman çıkacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından FC 26'da (eski adıyla FIFA 26) Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın resmi partner olarak yer alıp almayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili oyunun yapımcısı EA açıklama yaptı.

EA tarafından geliştirilen futbol simülasyonu oyunu FC 26'nın çıkmasına sayılı günler kaldı. Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte partner takımlarda belli oldu. Açıklanan bilgilere göre EA FC 26'da 18 resmi partner kulüp olacak.

Futbolseverler tarafından FC 26'nın ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor. EA, FC 26'nın tanıtım tarihini duyurdu.

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26'nın tanıtım videosu 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19.00'da yayımlanacak. Serinin oyuncuları videoyu EA'in resmi YouTube kanalı üzerinden izleyebilecekler.

Bu yıl oyunun kapak yıldızı ise Zlatan Ibrahimovic olacak. Oyunun tam çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Tanıtım videosuyla birlikte FC 26'nın çıkış tarihinin de belli olması bekleniyor.

FC 26'DA GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ STADI VAR MI?

EA Games, doğrudan kulüplere partner olarak o kulübe dair stadyum, marşlar gibi daha detaylı verileri oyuna ekliyor. Oyunun geçtiğimiz yıl yayımlanan FC 25 sürümünde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stadyum ve marşları yer almıştı.

EA tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl yayımlanacak olan FC 26 sürümünde de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stadyum ile marşları oyunda olacak. Beşiktaş tarafında ise geçtiğimiz sene anlaşmalar oyunun çıkışına yetişmediği için stadyum ve marşlar eklenememişti. EA Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun FC 26 sürümünde Beşiktaş'ın da marşları ve stadyumu eklenecek.

FC 26'da resmi partner kulüplerin tamamı ise şöyle: