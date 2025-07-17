FC 26 Türkçe spikeri kim seslendirecek? EA oyunun destekleyeceği dilleri açıkladı

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu serilerinden olan FC'nin, yeni oyunun ilk videosu yayınlandı. Videonun yayınlanmasıyla birlikte oyunun Steam ve Epic Games sayfaları açıldı. Sayfalarda yer alan bilgilere göre FC 26'da Türkçe spiker seçeneği olacak.

Oyuncular tarafından FC 26'da Türkçe spikerin kim tarafından seslendirileceği ise merak ediliyor.

FC 26 TÜRKÇE SPİKERİ KİM SESLENDİRECEK?

EA tarafından henüz FC 26'da Türkçe spikerin kim olacağı açıklanmadı. Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Türkçe spikerin kim tarafından seslendirileceğinin de belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili EA tarafından bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FC 26'nın ön sipariş sürecinin başladığı duyuruldu. EA tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26, 26 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Ön sipariş veren kullanıcılar ise oyuna 2 gün önceden erişim sağlayabilecekler.

FC 26'nın sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 570

NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 570 İşlemci: Intel Core i5 6600k ya da AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6600k ya da AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi Sürümü: Windows 11 64 bit ya da Windows 10 64 bit

Windows 11 64 bit ya da Windows 10 64 bit DirectX Sürüm: Versiyon 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri