FC 26 Türkçe spikeri kim seslendirecek? EA oyunun destekleyeceği dilleri açıkladı

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu serilerinden olan FC'nin, yeni oyunun ilk videosu yayınlandı. Videonun yayınlanmasıyla birlikte oyunun Steam ve Epic Games sayfaları açıldı. Sayfalarda yer alan bilgilere göre FC 26'da Türkçe spiker seçeneği olacak.
Oyuncular tarafından FC 26'da Türkçe spikerin kim tarafından seslendirileceği ise merak ediliyor.
EA tarafından henüz FC 26'da Türkçe spikerin kim olacağı açıklanmadı. Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Türkçe spikerin kim tarafından seslendirileceğinin de belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili EA tarafından bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.
FC 26'nın ön sipariş sürecinin başladığı duyuruldu. EA tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26, 26 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Ön sipariş veren kullanıcılar ise oyuna 2 gün önceden erişim sağlayabilecekler.
FC 26'nın sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum Sistem Gereksinimleri
Önerilen Sistem Gereksinimleri