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 | TGRT Haber

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

FC 26 yenilikleri FC 25 karşılaştırması ile merak ediliyordu. FC 26 FC 25 farkları tanıtım ile birlikte belli oldu. FC 26’ya Türkçe spiker geleceği de öğrenildi. FC 26 tanıtımının ardından PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 fiyatları ve çıkış tarihi de açıklandı. FC 26 erken erişim ön satış dahil tüm detaylar…

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FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 21:57

EA Sports FC 26, yeni özellikleriyle resmi olarak tanıtıldı. Futbolseverler, oyunun çıkış tarihini ve platform desteğini merakla bekliyordu.

FC 26 YENİLİKLERİ

EA FC 26, gelişmiş oynanış mekanikleriyle geliyor. Daha hassas top sürme, akıllı kaleciler ve yeni oyuncu rolleri, oyunun temel dinamiklerini güçlendiriyor. Ayrıca, Manager Live Kariyer moduna gerçek futbol dünyasındaki olaylara dayalı, sezon boyunca güncellenen görevler ve hedefler ekleniyor.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

Football Ultimate Team (FUT) moduna yeni canlı etkinlikler, turnuvalar ve yenilenmiş Rivals/Champs deneyimleri getiriliyor. Ayrıca EA, oyuncu geri bildirimlerini toplamak için Discord, forumlar ve özel bir portal içeren FC Feedback girişimini başlattı.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

FC 26 NASIL OLACAK?

EA FC 26, oynanışta yapılan iyileştirmelerle daha akıcı ve gerçekçi bir futbol deneyimi sunmayı vadediyor. Yeni Arketipler Sistemi, Kulüpler ve Oyuncu Kariyeri modlarında efsane oyunculardan ilham alan sınıflarla oyuncuların karakterlerini daha detaylı geliştirmesine olanak tanıyacak.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

Mobil oyuncular için de özel içerikler sunuluyor. 17-31 Temmuz arasında FC Mobile oynayanlar, 102 genel güce sahip özel Bellingham ve Musiala kartları kazanabilecek. Ayrıca, Zlatan Ibrahimovic FC Mobile’a EFSANE olarak eklenecek.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

FC 26'DA TÜRKÇE SPİKER OLACAK MI, SPİKER KİM OLACAK?

EA FC 26’nın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre, oyunda Türkçe spiker desteği bulunacak. Seslendirme bölümünde Türkçe seçeneğinin yer almasıyla, Türk oyuncular uzun süredir beklediği bu Türkçe spikere FC 26 ile kavuşacak.

FC 26 Türkçe spikeri seslendirenin kim olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 26, Ultimate Edition sahipleri için 19 Eylül 2025’te erken erişime açılacak. Standart sürüm ise 26 Eylül 2025’te tüm platformlarda oyuncularla buluşacak. Ultimate Edition’ı satın alanlar veya Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play aboneleri, oyuna 10 saatlik erken erişim hakkı kazanacak.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

FC 26 FİYAT NE KADAR OLACAK?

EA FC 26’nın fiyatları platformlara göre değişiklik gösteriyor:

  • PS5/PS4 ve Xbox için 2.899 TL
  • PC Epic Games için 2.599 TL
  • PC Steam için 69.99 Dolar
  • Nintendo Switch için 59.99 Dolar
  • Nintendo Switch 2 için 69.99 Dolar

Ultimate Edition’ın fiyatı ise standart sürüme göre daha yüksek olacak. EA, diğer oyunların fiyat artışı trendine uymayarak FC 26’nın fiyatını geçen yılki fiyatlarla aynı tutmayı planlıyor.

FC 26 yenilikleri tanıtımda gösterildi! Türkçe spiker ile geliyor

FC 26 FC 25 FARKLARI

EA FC 26, önceki oyun FC 25’e kıyasla daha gelişmiş oynanış mekanikleri sunacak. Özellikle top sürme ve kaleci yapay zekasında yapılan iyileştirmeler dikkat çekiyor. Yeni Arketipler Sistemi ve Manager Live Kariyer modu, FC 26’yı FC 25’ten ayıran önemli yenilikler arasında yer alıyor.

Ayrıca, FC 26’da Türkçe spiker desteğinin eklenmesi, Türk oyuncular için FC 25’e göre büyük bir fark olacak.

ETİKETLER
#Oyun İncelemesi
#EA FC 26
#EA Sports FC 26
#Ea Sports Fc 26
#Futbol Oyunu
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#Futbolseverler
#Türkçe Spiker
#Aktüel
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