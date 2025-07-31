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 | Hüseyin Bahcivan

FC Seoul Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın saati ve maç kadrosu belli oldu

La Liga devi Barcelona bugün hazırlık maçı kapsamında Güney Kore ekiplerinden FC Seoul ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından FC Seoul - Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Saat 14.00'te başlayacak olan FC Seoul - Barcelona maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

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FC Seoul Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın saati ve maç kadrosu belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:30

2024-2025 sezonunun şampiyonu yeni sezon hazırlıklarına 'de devam ediyor. Katalonya devi bugün yeni sezon hazırlıkları kapsamında FC Seoul ile oynayacak.

Bugün oynanacak olan karşılaşmaya saatler kaldı. Taraftarlar tarafından FC Seoul - Barcelona maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği ise merak ediliyor.

FC Seoul Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın saati ve maç kadrosu belli oldu

FC SEOUL -BARCELONA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanacak olan FC Seoul - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı bir şekilde takip edebilecekler.

FC Seoul Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın saati ve maç kadrosu belli oldu

FC SEOUL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan FC Seoul - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün (31 Temmuz 2025 Perşembe) saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın ardından Katalonya devi Güney Kore'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayarak İspanya'ya dönecek. Barcelona son hazırlık maçında ise Daegu ile karşılaşacak.

FC Seoul Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın saati ve maç kadrosu belli oldu

FC SEOUL - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşmada Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, 24 Temmuz 2025 tarihinde bel sakatlığı yaşamıştı.

FC Seoul tarafında ise stoperler Tae-wook Jeong ve Sang-min Lee sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerini ise şöyle:

FC Seoul: Kang; Choi, Al Arab, Kim Ju-sung, Kim Jin-su; Oliveira, Jeong, Hwang, Silva; Lingard, Cho

Barcelona: J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#güney kore
#canlı yayın
#la liga
#hazırlık maçı
#Fc Seoul
#Aktüel
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