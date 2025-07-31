FC Seoul Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın saati ve maç kadrosu belli oldu

La Liga 2024-2025 sezonunun şampiyonu Barcelona yeni sezon hazırlıklarına Güney Kore'de devam ediyor. Katalonya devi bugün yeni sezon hazırlıkları kapsamında FC Seoul ile hazırlık maçı oynayacak.

Bugün oynanacak olan karşılaşmaya saatler kaldı. Taraftarlar tarafından FC Seoul - Barcelona maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği ise merak ediliyor.

FC SEOUL -BARCELONA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanacak olan FC Seoul - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı bir şekilde takip edebilecekler.

FC SEOUL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan FC Seoul - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün (31 Temmuz 2025 Perşembe) saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın ardından Katalonya devi Güney Kore'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayarak İspanya'ya dönecek. Barcelona son hazırlık maçında ise Daegu ile karşılaşacak.

FC SEOUL - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşmada Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, 24 Temmuz 2025 tarihinde bel sakatlığı yaşamıştı.

FC Seoul tarafında ise stoperler Tae-wook Jeong ve Sang-min Lee sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerini ise şöyle:

FC Seoul: Kang; Choi, Al Arab, Kim Ju-sung, Kim Jin-su; Oliveira, Jeong, Hwang, Silva; Lingard, Cho

Barcelona: J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski