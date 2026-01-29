Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 9, FCSB'de 7 futbolcu yok

FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 karşılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son maçları kapsamında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe ile FCSB karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 9, FCSB'de ise 7 futbolcu maç kadrosunda yer almayacak. Taraftarlar tarafından FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. FCSB - Fenerbahçe arasındaki geçmiş maçlar, istatistikleri, sakatlar ve cezalılarbelli oldu.

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 9, FCSB'de 7 futbolcu yok
Haber Merkezi
29.01.2026
29.01.2026
FCSB - muhtemel 11'leri belli oldu. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı futbol organizasyonu olan 'nde lig etabı bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından sona erecek. Lig etabının sona ermesiyle birlikte ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna, ilk 24'te yer alan takımlar ise play-off turu oynamaya hak kazanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bu sezon yonadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler güncel olarak ligde 11. sırada yer alıyor. Fenerbahçe bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında FCSB ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde FCSB - Fenerbahçe , muhtemel 11 ve geçmiş maçları araştırılmaya başlandı.

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 9, FCSB'de 7 futbolcu yok

FCSB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Levent Mercan ve Archie Brown'un sakatlığı bulunuyor. Maç kadrosuna alınmayan Edson Alvarez ve Jhon Duran'da karşılaşma forma giymeyecek. Statü gereği ise Mert Günok, Musaba ve M. Guendouizi karşılaşmada oynamayacak. Adli süreci devam eden Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Milan Skriniar'da karşılaşmada yer almayacak.

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 9, FCSB'de 7 futbolcu yok

Ev sahibi ekip FCSB'de ise Birligea'nın kart cezası bulunuyor. Tanase, Popescu ve Arad ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacaklar. Cercel, Stoian ve Andre Duarte'de karşılaşmada statü gereği oynamayacak.

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 9, FCSB'de 7 futbolcu yok

FCSB - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

FCSB - Fenerbahçe maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun Milan Skriniar'ın cezasından dolayı Yiğit Efe'ye ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. FCSB - Fenerbahçe maçının muhtemle 11'leri şöyle:

FCSB: Tarnovanu, Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Dorgeles Nene, Asensio, Kerem, Talisca

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 9, FCSB'de 7 futbolcu yok

FCSB - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe ile FCSB tarihleri boyunc atoplam 4 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 2 tanesini sarı-lacivertliler kazanırken, 1 tanesinde ise FCSB galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 5 gol atarken, FCSB 3 golle karşılık verdi.

#Spor
#uefa avrupa ligi
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#FCSB
#Aktüel
