FCSB'nin açılımı nedir hangi ülkenin takımı?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında FCSB deplasmanında sahaya çıkacak.

Lig aşamasını en üst sırada tamamlamak isteyen Sarı Lacivertli takımda gözler maç saatine çevrilirken futbolseverler FCSB hangi ülkenin takımı, hangi ligde mücadele ediyor sorusuna cevap arıyor.

FCSB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FCSB, tam adıyla Fotbal Club FCSB ya da eski adıyla Steaua București, Romanya'nın başkenti Bükreş merkezli bir futbol kulübüdür.

FCSB, Sovyetler Birliği döneminde Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak oluşturuldu, ancak 1998 yılında özelleştirildi.

2017'de ise kullanım hakkı Romanya Savunma Bakanlığı'na ait olan ve Türkçe yıldız anlamına gelen steaua ön adını bırakmak zorunda kaldı.

O tarihten itibaren mevcut adını kullanmaya başladı.

FCSB transfermrkt verilerine göre 40.25 milyon euroluk bir kadro değerine sahip bulunuyor.

Takımın en değerli oyuncusu 10 numara pozisyonunda görev alan Darius Olaru olarak öne çıkıyor.