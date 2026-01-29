Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

FCSB'nin açılımı nedir hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda FCSB'ye misafir olacak. Lig aşaması son maçında FCSB deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak olan Sarı Lacivertli takımda gözler maçın oynanacağı zamana çevrildi.

FCSB'nin açılımı nedir hangi ülkenin takımı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 17:02

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında FCSB deplasmanında sahaya çıkacak.

Lig aşamasını en üst sırada tamamlamak isteyen Sarı Lacivertli takımda gözler maç saatine çevrilirken futbolseverler FCSB hangi ülkenin takımı, hangi ligde mücadele ediyor sorusuna cevap arıyor.

FCSB'nin açılımı nedir hangi ülkenin takımı?

FCSB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FCSB, tam adıyla Fotbal Club FCSB ya da eski adıyla Steaua București, Romanya'nın başkenti Bükreş merkezli bir futbol kulübüdür.

FCSB, Sovyetler Birliği döneminde Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak oluşturuldu, ancak 1998 yılında özelleştirildi.

2017'de ise kullanım hakkı Romanya Savunma Bakanlığı'na ait olan ve Türkçe yıldız anlamına gelen steaua ön adını bırakmak zorunda kaldı.

FCSB'nin açılımı nedir hangi ülkenin takımı?

O tarihten itibaren mevcut adını kullanmaya başladı.

FCSB transfermrkt verilerine göre 40.25 milyon euroluk bir kadro değerine sahip bulunuyor.

Takımın en değerli oyuncusu 10 numara pozisyonunda görev alan Darius Olaru olarak öne çıkıyor.

#Aktüel
