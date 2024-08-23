FED Başkanı Jerome Powell bugün saat 17.00'da konuşacak

23 Ağustos 2024 14:05 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:29

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcıları tarafından ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan Jackson Hole kasabasında sempozyum düzenleniyor.

Bu yıl sempozyumun konusu "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olarak belirlendi.

Sempozyumda ABD Merkez Baknası (FED) Başkanı Joremo Powell'de konuşma yapacak.

Küresel piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından ise Powell konuşmasının ne zaman olacağı merak ediliyor.

POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

FED Başkanı Powell açıklanan bilgilere göre Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bugün (23 Ağustos Cuma) saat 17.00'da konuşacak.

FED EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Temmuz ayında düzenlenen toplantıda FED, politika faizini sabit bıraktığını açıklamıştı.

Faiz kararının açıklanmasının ardından Powell iş gücü piyasasının gücünü koruması ve enflasyon konusundaki güvenin korunması halinde eylül ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtmişti.