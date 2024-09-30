FED Başkanı Jerome Powell bugün saat 20.55'te konuşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:13

Ekonomiyle ilgili olan vatandaşlar tarafından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'in konuşmaları yakından takip ediliyor. FED'in faiz politikaları hakkında fikir edinmek isteyen vatandaşların gündeminde Powell ne zaman konuşacak, saat kaçta soruları yer alıyor.

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Geçtiğimiz günlerde FED tarafından 4 yılın ardından ilk kez politika faizinde indirime gidilmişti. Politika faizinin indirilmesinin ardından FED Başkanı Jerome Powell​ konuyla ilgili açıklama yaparak enflasyonun önemli ölçüde azaldığının altını çizmişti. Küresel piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından Powell'in konuşmasının ne zaman olacağı merak ediliyor. FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? FED Başkanı Powell, Ulusal İşletme Ekonomi Derneği'nde saat 20.55'te konuşacak. FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI POWELL KONUŞMASINDA NE DEDİ? Powell 2024 Eylül ayında politika faizinin 50 baz puan düşürülmesinin ardından yaptığı basın toplantısında "Bu karar, politika duruşumuzun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2Ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güvenimizi yansıtıyor." dedi. İlgili Haberler Fed bugün faiz kararını açıklayacak! 4 yıl sonra indirim bekleniyor