FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler

Küresel piyasalar, FED’in 30 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. FED yetkililerinin açıklamaları ve makroekonomik veriler, faiz politikasına dair beklentileri şekillendirmeye devam ediyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, para politikasının halen sıkı olduğunu ve temmuz ayında faiz indiriminin değerlendirilebileceğini ifade etti. Ancak Waller, bu görüşün FED içinde azınlıkta kaldığını ve konunun siyasi olmadığını vurguladı. Waller’in açıklaması, piyasalarda faiz indirimi ihtimaline dair tartışmaları alevlendirdi.

San Francisco FED Başkanı Mary Daly, faiz indirimi zamanının yaklaştığını belirterek, 2025 yılı içinde iki faiz indiriminin uygun olabileceğini söyledi. Daly’nin bu açıklaması, FED’in eylül toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Öte yandan, makroekonomik veriler de bu öngörüleri destekliyor. Örneğin, 5 Temmuz ile biten haftada ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 227 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı.

St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem ise enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Musalem, tarifelerin fiyatlar üzerindeki kalıcı etkisinin henüz net olmadığını ifade ederek, temkinli bir yaklaşım sergiledi.

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in temmuz ayı faiz toplantısı, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 ile 22.00 arasında açıklanacak.

FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ?

FED’in temmuz toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda farklı görüşler bulunuyor. Christopher Waller, para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay faiz indiriminin değerlendirilebileceğini ifade etse de, bu görüşün FED içinde azınlıkta olduğu belirtiliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, faiz indirimi için zamanın yaklaştığını ve bu yıl içinde iki faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti.

Ancak St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu ifade etti. Musalem’ın bu görüşü, FED’in temmuz toplantısında faizleri sabit tutma ihtimalini artırıyor. Yine de uzmanlar, FED’in eylül veya daha sonraki toplantılarda faiz indirimine başlamasının muhtemel olduğunu düşünüyor.