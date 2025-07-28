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 | TGRT Haber

FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler

FED faiz beklentisi, Temmuz 2025 FED kararı faiz kararı öncesi belli oldu. FED, 30 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararıyla küresel piyasaların odak noktası haline geldi. FED Başkanı Jerome Powell, ekonominin gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için politika duruşunda değişiklik yapmadan önce beklemenin uygun olduğunu belirtti. İşte FED faiz beklentisi…

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FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 23:00

Küresel piyasalar, ’in 30 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. FED yetkililerinin açıklamaları ve makroekonomik veriler, faiz politikasına dair beklentileri şekillendirmeye devam ediyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, para politikasının halen sıkı olduğunu ve temmuz ayında faiz indiriminin değerlendirilebileceğini ifade etti. Ancak Waller, bu görüşün FED içinde azınlıkta kaldığını ve konunun siyasi olmadığını vurguladı. Waller’in açıklaması, piyasalarda faiz indirimi ihtimaline dair tartışmaları alevlendirdi.

FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler

San Francisco FED Başkanı Mary Daly, faiz indirimi zamanının yaklaştığını belirterek, 2025 yılı içinde iki faiz indiriminin uygun olabileceğini söyledi. Daly’nin bu açıklaması, FED’in eylül toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Öte yandan, makroekonomik veriler de bu öngörüleri destekliyor. Örneğin, 5 Temmuz ile biten haftada ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 227 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı.

FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler

St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem ise enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Musalem, tarifelerin fiyatlar üzerindeki kalıcı etkisinin henüz net olmadığını ifade ederek, temkinli bir yaklaşım sergiledi.

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in temmuz ayı faiz toplantısı, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. , 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 ile 22.00 arasında açıklanacak.

FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler

FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ?

FED’in temmuz toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda farklı görüşler bulunuyor. Christopher Waller, para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay faiz indiriminin değerlendirilebileceğini ifade etse de, bu görüşün FED içinde azınlıkta olduğu belirtiliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, faiz indirimi için zamanın yaklaştığını ve bu yıl içinde iki faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti.

FED faiz beklentisi! 2025 Temmuz faiz kararı öncesi son tahminler

Ancak St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu ifade etti. Musalem’ın bu görüşü, FED’in temmuz toplantısında faizleri sabit tutma ihtimalini artırıyor. Yine de uzmanlar, FED’in eylül veya daha sonraki toplantılarda faiz indirimine başlamasının muhtemel olduğunu düşünüyor.

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