FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

FED faiz kararı, 2026 Ocak ayı ile faiz toplantısı tarihi yaklaştıkça beklenti ve yorumlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne olur? Küresel piyasalarda gözler, 2026 yılının ilk para politikası adımı için ABD Merkez Bankası’na çevrildi. Enflasyon verileri, istihdam rakamları ve Washington’dan gelen faiz indirimi çağrıları, ocak ayı toplantısını yatırımcılar açısından daha da kritik hale getirdi. Dolar, altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasaları, FED’den gelecek mesajlara kilitlenmiş durumda. Kararın ardından yapılacak başkan açıklamaları da fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. İşte FED faiz kararı öncesi beklentiler…

FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
21:38
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
21:41

ABD Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını açıklamak üzere ocak ayının son haftasında toplanacak. Piyasalar, kararın yanı sıra toplantı sonrasında yapılacak değerlendirmeleri de yakından izleyecek. ne olur merakla bekleniyor. İşte ekonomistlerin Ocak ayı FED faiz kararı ile ilgili tahminleri…

FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? OCAK 2026 FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk faiz kararı için 27-28 Ocak tarihlerinde bir araya gelecek. Toplantının ardından alınan karar, 28 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.00’de kamuoyuna duyurulacak.

FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

FED faiz kararının açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Powell’ın yapacağı açıklamalar, sadece ABD piyasaları değil, küresel ölçekte yatırım araçları üzerinde etkili olacak. FED faiz karar metni kadar başkanın kullanacağı ifadeler de yakından takip edilecek.

FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Ekonomistler, FED’in ocak ayındaki toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği görüşünde birleşiyor. Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık indirim yapan Federal Açık Piyasa Komitesi, yeni yıla mevcut faiz seviyesiyle başlama eğiliminde bulunuyor.

FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

Siyasi cepheden gelen faiz indirimi çağrıları ve FED Başkanı’na yönelik başlatılan hukuki süreçler, toplantının arka planındaki başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Buna karşın FED, kararlarını yasal görev alanı çerçevesinde ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını her fırsatta vurguluyor. Bu çerçevede ocak ayı FED faiz kararında sürpriz bir adım beklenmiyor.

FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

FED FAİZ BEKLENTİSİ OCAK 2026

Piyasalarda ağırlık kazanan beklenti, politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında korunacağı yönünde. ABD ekonomisine ilişkin son veriler, büyümenin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ederken, enflasyonun halen FED’in uzun vadeli hedefinin üzerinde kaldığını göstermişti.

İstihdam tarafında ise artış hızında bir yavaşlama dikkat çekiyor. Bu tablo ile birlikte FED’in temkinli duruşunun sürdürmesi bekleniyor. Ocak toplantısı, yılın geri kalanına ilişkin para politikası adımlarına dair sinyaller açısından da yakından izlenecek.

#Ekonomi
#fed faiz kararı
#Aktüel
