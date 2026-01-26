FED faiz kararı ne olur, BEKLENTİ NE YÖNDE? FED toplantısı bu hafta yapılacak

ABD Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını açıklamak üzere ocak ayının son haftasında toplanacak. Piyasalar, kararın yanı sıra toplantı sonrasında yapılacak değerlendirmeleri de yakından izleyecek. FED faiz kararı ne olur merakla bekleniyor. İşte ekonomistlerin Ocak ayı FED faiz kararı ile ilgili tahminleri…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? OCAK 2026 FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk faiz kararı için 27-28 Ocak tarihlerinde bir araya gelecek. Toplantının ardından alınan karar, 28 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.00’de kamuoyuna duyurulacak.

FED faiz kararının açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Powell’ın yapacağı açıklamalar, sadece ABD piyasaları değil, küresel ölçekte yatırım araçları üzerinde etkili olacak. FED faiz karar metni kadar başkanın kullanacağı ifadeler de yakından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Ekonomistler, FED’in ocak ayındaki toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği görüşünde birleşiyor. Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık indirim yapan Federal Açık Piyasa Komitesi, yeni yıla mevcut faiz seviyesiyle başlama eğiliminde bulunuyor.

Siyasi cepheden gelen faiz indirimi çağrıları ve FED Başkanı’na yönelik başlatılan hukuki süreçler, toplantının arka planındaki başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Buna karşın FED, kararlarını yasal görev alanı çerçevesinde ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını her fırsatta vurguluyor. Bu çerçevede ocak ayı FED faiz kararında sürpriz bir adım beklenmiyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ OCAK 2026

Piyasalarda ağırlık kazanan beklenti, politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında korunacağı yönünde. ABD ekonomisine ilişkin son veriler, büyümenin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ederken, enflasyonun halen FED’in uzun vadeli hedefinin üzerinde kaldığını göstermişti.

İstihdam tarafında ise artış hızında bir yavaşlama dikkat çekiyor. Bu tablo ile birlikte FED’in temkinli duruşunun sürdürmesi bekleniyor. Ocak toplantısı, yılın geri kalanına ilişkin para politikası adımlarına dair sinyaller açısından da yakından izlenecek.