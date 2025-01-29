Fed faiz kararı ne zaman 2025? Analistlerin faiz kararı beklentisi merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

29 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:15

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından bugün 2025 Ocak ayı faiz kararı açıklanacak. Ekonomiyi yakından takip eden milyonlarca kişi tarafından beklenen FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündem oldu. Analistler fed faiz kararı beklentilerini açıkladılar.

FED tarafından bugün 2025 yılının ilk faiz kararı açıklanacak. Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre FED'in faiz kararına sabit bırakması bekleniyor. Vatandaşlar tarafından FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025? FED Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantının ardından ise FED Başkanı Jerome Powell'in 2025 Ocak ayı faiz kararını açıklaması bekleniyor. Jerome Powell'in konuşmasını bugün Türkiye saati ile 22.00'da yapması bekleniyor. FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu dönem 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor. Politika metni ve FED Başkanı Jerome Powell'in sözle yönlendirmelerinin ardından gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının belli olması bekleniyor. Analistlerin aktardıklarına göre FED yetkilileri enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiği belirtildi. FED'in 2025 Ocak ayı faiz kararını ise sabit bırakması bekleniyor. İlgili Haberler Trump’tan Fed’e eleştiri: Faizi onlardan daha iyi bilirim! ABD'den gelecek faiz kararı dolar, euro ve altın fiyatının rotasını çizecek! Gözler FED ve ECB faiz hareketlerinde FED faiz kararı altını nasıl etkiler? İndirim kararı çıkarsa ivme kazanacak